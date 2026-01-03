Armand 'Mondo' Duplantis is een van de grootste atleten van deze eeuw. De Zweedse polsstokhoogspringer is wereldberoemd dankzij zijn vele titels en wereldrecords. Maar voor hem is er meer in het leven, want Duplantis blijkt ook in het privéleven mooie ambities te hebben.

Hij is namelijk dolgelukkig samen met het Zweedse model en influencer Desiré Inglander. De twee leerden elkaar jaren geleden kennen en zijn sindsdien onafscheidelijk. Het stel ging anderhalf jaar geleden de wereld over toen Duplantis op de Spelen van Parijs goud won met een wereldrecord en haar voor het oog van de wereld een kus gaf.

Inmiddels zijn we alweer anderhalf jaar verder. Het wereldrecord is door Duplantis weer een aantal keer aangescherpt, hij is weer wat titels en onderscheidingen rijker en gaat trouwen met Inglander. Duplantis vroeg haar in de herfst van 2024 ten huwelijk.

En de twee hebben nog meer familieplannen, zo vertelt Duplantis aan meerdere journalisten nadat hij werd verkozen tot beste mannelijke atleet van het jaar. Die prijs kreeg hij na een stemming van wereldsportpersbond AIPS. Duplantis vertelt dat hij de successen niet alleen behaald. "Zonder mijn vader, moeder en mijn verloofde zou ik nu niet zitten waar ik zit", zo tekent HLN op.

Familie is belangrijk

De familie van Duplantis is voor hem belangrijk, want naar eigen zeggen is hij af en toe 'egoïstisch' om het hoogst haalbare in zijn sport te bereiken. Hij benadrukt daarom hoe belangrijk zijn geliefden zijn. "Ik wil ook een goede broer, familielid en zoon zijn, en goede relaties met mijn vrienden hebben. Dat helpt me echt op de atletiekbaan."

Door het vele reizen en de wedstrijden die overal ter wereld worden gehouden, ziet hij ze een groot deel van het jaar niet. Dat compenseert hij in het 'tussenseizoen'. "Dan spendeer ik veel vrije tijd met mijn familie en beste vrienden."

Droom als vader

Met Inglander gaat Duplantis dus trouwen. Wanneer, dat is nog niet bekend. En wat de Zweed betreft, komt er ooit een gezinsuitbreiding. Dat blijkt wel als hem gevraagd wordt wat zijn grote levensdroom is. "Zelf een geweldige vader zijn. Dat is wat succes voor mij zou betekenen."