Het is bepaald geen makkelijke tijd voor Lindsey Vonn. De iconische skister heeft in haar privéleven de nodige klappen te verwerken gekregen en stond daar deze week bij stil.

De inmiddels veertig jaar oude Vonn vertelde woensdag uitgebreid over de pijnlijke week die ze had. Ze stuurde eerst een prachtige foto van de Chileense bergen en een zonsondergang, waarbij ze dacht aan haar moeder. Daarna besteedde ze een losse post op haar sociale media aan het eren van Linda Krohn, zoals haar moeder heette. Het was op 27 augustus drie jaar geleden (2022) dat zij overleed aan de gevolgen van spierziekte ALS.

i Lindsey Vonn dacht aan haar overleden moeder toen ze dit plaatje deelde op haar Instagram.

'Ik zie haar overal'

"Drie jaar geleden verloren we mijn moeder. Er is sindsdien geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan haar denk. Ik zie haar in alles wat ik doe en overal waar ik ga. In de zonsopkomst in de bergen en 's nachts in de sterren", begint ze haar bericht. "Ze is er altijd bij. Ze kijkt mee en stuurt me altijd."

'Overweldigend gevoel van verlies'

"De afgelopen week is een harde reminder geweest dat ik zo veel mensen die ik liefheb, kwijt ben. Het is moeilijk om niet mee te gaan in het overweldigende gevoel van verlies. Ik probeer die gevoelens zo te draaien dat ze dankbaar en liefde opleveren. Ik ben heel dankbaar dat ik 37 jaar heb mogen doorbrengen met een geweldige moeder en 40 jaar met een ongelofelijke trainer in Erich."

'Ik mis je zo erg'

Met Erich doelt ze op haar eerste coach, Erich Sailer, die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed. "Iemand vertelde me dat rouw simpelweg liefde is die nergens heen kan. Maar ik wil dat proberen om te draaien. In plaats daarvan gebruik ik die liefde om me te helpen gaan waar ik van droom heen te gaan. Sommigen zeggen dat het onmogelijk is, maar het alleen onmogelijk totdat iemand het doet. En ik heb engelenvleugels op mijn rug om me daar naartoe te helpen. Jouw liefde stuwt me voort, mam. Ik mis je zo erg", sluit ze haar emotionele bericht af.

Glansrijke carrière

Hoewel Vonn al 40 jaar oud is, maakte ze vorig jaar haar rentree. En ze hoopt zich komende winter te plaatsen voor de Olympische Spelen in Milaan. In 2010 won ze al eens goud op de afdaling. Daarnaast won ze liefst 82 gouden medailles in de wereldbeker en werd ze twee keer wereldkampioene.