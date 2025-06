Skilegende Lindsey Vonn doet volgers versteld staan met indrukwekkende beelden van haar lichaam: 'Wat een inspiratie'

De Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn heeft op sociale media bijzondere beelden gedeeld die indruk maken op haar volgers. Ze lijkt helemaal klaar voor het aankomende seizoen.

Het volgende seizoen staat weer voor de deur, met als hoogtepunt de Olympische Spelen. Dat betekent dat Vonn hard moet trainen om er klaar voor te zijn. In een nieuwe post op Instagram kunnen we zien hoe Vonn druk in de weer is met allerlei zware trainingsoefeningen zoals gewichtheffen.

Deze oefeningen werpen de vruchten af, want op een van de foto's is te zien dat de Amerikaanse een sixpack heeft. Haar volgers zijn onder de indruk. "Heel sterk!", reageert iemand, terwijl ander haar een 'inspiratiebron van kracht, toewijding en vastberadenheid' noemt.

Knappe comeback

Lindsey Vonn heeft een bewogen carrière achter de rug. De 40-jarige ski-icoon heeft alle grote prijzen op haar naam staan, kondigde haar afscheid aan en maakte vervolgens een comeback.

Op 40-jarige leeftijd keerde ze terug met een kunstknie nadat ze bijna zes jaar was weggeweest van de piste. Velen verklaarde Vonn voor gek dat ze weer een poging ging wagen, maar ze liet zien dat ze het nog steeds kon.

Eind vorig jaar keerde Vonn terug in de wedstrijdsport met een veertiende plaats in de Super-G in het Zwitserse St. Moritz. Tijdens de seizoensfinale in het Amerikaanse Sun Valley (Idaho) veroverde ze zilver, achter de 33-jarige Lara Gut-Behrami. Die bleek 1,29 seconden sneller dan de Amerikaanse.

Toen ze de zilveren medaille ontving, rolde de tranen over haar wangen. "Ik wilde het thuis echt goed doen. Het is heel zeldzaam in mijn carrière dat ik op eigen bodem heb kunnen skiën. De sneeuw is net als thuis in Vail (Colorado) voor mij. Ik voelde me er echt comfortabel op", sprak de geëmotioneerde Vonn na afloop.

Rijke carrière

Vonn geldt op meerdere vlakken als hét gezicht van de skisport. Ze veroverde olympisch goud in 2010 in Vancouver, maar daar bleef het niet bij. In de wereldbeker brak ze record na record. Na haar afscheid in 2019 hing ze haar ski's tijdelijk aan de wilgen, maar enkele jaren later keerde ze succesvol terug met een kunstknie.