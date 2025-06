Daniëlle van de Donk kent een prachtige periode in haar leven. De Oranje Leeuwin trouwde onlangs met haar ploeggenote Ellie Carpenter. Daarna volgde een fraaie huwelijksreis, waar Van de Donk dolverliefd beelden van deelt.

Het kersverse getrouwde stel is afgereisd naar Italië. Daar vieren ze de liefde op en rondom het eiland Capri, dat vlakbij Napels ligt. 'Honeymooning in Capri', zo schrijft de international van Oranje. De foto's liegen er niet op. Er wordt op gezond op een luxe boot, gezwommen in de zee en innig gekust op het terras.

Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk trouwt vlak voor EK met teamgenote: 'Ik kies altijd voor jou' Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk is getrouwd met Ellie Carpenter. Dat maakte het koppel woensdag bekend op Instagram. Van de Donk (33) kent haar acht jaar jongere vrouw via de club waar zij samen spelen: Olympique Lyon.

Het kan allemaal op goedkering rekenen van veel Nederlandse (oud-)internationals. Zo reageren Kika van Es, Sherida Spitse, Renate Jansen, Jill Bayings, Cailtlin Dijkste en Inessa Kaagman enthousiast via Instagram. Uiteraard doet ook Carpenter zelf een duit in het zakje. "The best ever", laat ze achter.

Carpenter en Van de Donk zijn sinds 2021 ploeggenoten bij het Franse Lyon. In dat jaar vertrok de Nederlandse naar dat team, terwijl de jongere Carpenter daar al een seizoen speelde. Inmidels zijn ze 25 en 33 en dus getrouwd. Het huwelijk was al aangekondigd. Vorig jaar vertelde Van de Donk openlijk over hun zoektocht naar een mooie locatie. De twee wonen al een tijdlang samen in de Franse stad waar ze ook voetballen.

Dit is Daniëlle van de Donk: getrouwd met teamgenote, al 15 jaar bijzonder populair én geridderd met Oranje Daniëlle van de Donk is al jarenlang een van de populairste namen binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2021 voor het Franse Olympique Lyonnais en is al sinds 2010 een onmisbare schakel bij de Oranje Leeuwinnen. Met haar grenzeloze energie, creativiteit op het middenveld én imposante palmares hoort Van de Donk bij de absolute top van het Europese voetbal. Dit weten we over haar.

De Brabantse voetbalster weet nog niet van ophouden en kan al terugkijken op een puike carrière. Via Willem II, VVV-Venlo en PSV kwam ze in 2015 bij het Zweedse BK Häcken terecht. Daarna volgden succesvolle periodes bij Arsenal en dus Lyon. Voor Nederland debuteerde ze in 2010 als tiener en won ze in 2017 het Europees kampioenschap. Twee jaar later werd Oranje tweede op het WK voetbal.

Van de Donk kan zich opmaken voor een nieuw sportief hoogtepunt. Volgende maand wordt het EK voetbal in Zwitserland afgewerkt. Nederland zit dan in de poule met Frankrijk, Engeland en Wales.