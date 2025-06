Lieke Martens wordt nog altijd door velen gezien als één van de beste Oranje Leeuwinnen aller tijden. Lange tijd werd Esmee Brugts getipt als haar natuurlijke opvolger, maar bondscoach Andries Jonker is resoluut: die vergelijking gaat niet op. In de podcast Sportnieuws.nl in Oranje spreekt Jonker er openlijk over. "Dat is een héél ander verhaal", stelt hij.

Jonker laat weinig ruimte voor sentiment als het gaat om het gemis van Martens en de rol van Brugts als opvolger. "Ik heb genoten van Lieke, maar ze is er niet meer bij en dan moet je verder", reageert hij resoluut op de vraag hoe groot het gemis van Martens is. "Wat ik me kan herinneren is dat Lieke bij Oranje en haar clubs linkerspits speelde en heel succesvol was. Esmee is een heel ander verhaal", veegt Jonker de vergelijking tussen Brugts en Martens van tafel.

WK zonder club, en plots kwam Barcelona

Volgens de ervaren bondscoach, die na het EK in Zwitserland vertrekt bij de Oranje Leeuwinnen, is Brugts simpelweg geen linksbuiten. "Ze speelde bij PSV als linkerspits, maar ik kan me nog herinneren dat dat niet tot tevredenheid van beide partijen was. Ik heb daar zelfs nog in moeten bemiddelen", licht Jonker toe. Uiteindelijks trok Brugts in de zomer van 2023 de deur in Eindhoven achter zich dicht, zonder al een nieuwe club te hebben.

Hoewel Brugts al jaren geldt als hét grootste talent van Nederland, speelde ze het WK in 2023 zelfs zonder club. "Voor het WK was er geen aanbieding waarvan zij dacht: dit past bij mij. Toen is ze het toernooi zelfs ingegaan zonder een club te hebben. Van tevoren hebben we toen wel besproken welk risico ze nam en hebben we ook afgesproken dat er tijdens het WK geen tijd voor onderhandelingen is."

"Ze heeft zich enorm gefocust op dat WK, zich nergens mee bemoeid", vervolgt Jonker, die zag dat Brugts’ keuze om zich puur op haar prestaties te focussen uiteindelijk positief uitpakte. "Na het WK, met een aantal uitstekende wedstrijden als wingback, lag er dan een aanbieding van Barcelona en die heeft ze wijselijk geaccepteerd."

Brugts, de alleskunner bij Barcelona

Bij Barcelona wachtte voor Brugts geen vaste plek aan de linkerkant of in de aanval. "Bij Barcelona heeft ze in het eerste jaar van alles gespeeld, behalve linksbuiten. Dus van linksback naar rechter middenvelder, naar rechterspits, naar centrumspits, weer naar linkermiddenvelder. En de trainer die er nu is, die heeft gezegd: 'luister, ik heb twee linksbacks (Rolfo en Brugts) en jullie vullen dat beurtelings in'. Met andere woorden: Esmee speelt dit seizoen alleen maar linksback."

Jonker zag voor Brugts vanaf dat moment ook bij Oranje voornamelijk een rol in de defensie. "Ik heb met Esmee gesproken en gezegd: 'ja, ik denk dat je bij ons ook wingback of linksback kan spelen'. En toen zei ze: 'nou, dat lijkt me een goed idee, dat wil ik ook graag doen, dan heb ik vastigheid en dan kan ik in beide situaties hetzelfde brengen'. Natuurlijk speelt Barcelona wat anders dan wij, maar uiteindelijk speelt ze dus bij ons over het algemeen linksback of wingback."

Tegenstrijdige reactie van Brugts

Dat ze niet haar aanvallende droompositie vervult, vindt Brugts zelf geen probleem, al blijft de ambitie. "Natuurlijk ben ik meer aanvaller, maar het gaat heel aardig als linksback. Ik ben jong en kan nog veel leren. Uiteindelijk is het best wel goed gegaan."

"Lieke is al een tijdje gestopt bij Nederland en ik ben nog steeds linksback. Ik denk niet dat ik snel weer linksbuiten ga spelen. Maar in de toekomst is het zeker een optie. Dat is aan de bondscoach, niet aan mij. Dit seizoen heb ik mijn volle focus op linksback. Ik denk dat het goed voor mij is dat ik me daar op kan focussen", vertelde Brugts in november 2024 tegen deze site, die woorden onderstreepte zich in april 2025 tegenover ESPN.

Sportnieuws.nl in Oranje

