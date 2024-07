Dit is de vrouw van etappewinnaar Dylan Groenewegen: verloofd in ziekenhuis en pikante trouwdatum

Dylan Groenewegen (30) heeft in de Tour de France de zesde etappe gewonnen. Met zijn schitterende etappezege in de Ronde van Frankrijk maakt de Nederlands kampioen niet alleen zijn ploeg, maar ook zijn vrouw trots.. Zij heeft eveneens ervaring in het wielrennen.

De vrouw van Groenewegen is Nine Storms (26), vroeger actief als amateur. In 2016 moest de in Sittard geboren Storms haar dromen opgeven. Bij haar werd 'een bijna niet voorkomende bacterie in haar nieren' gevonden, vertelde ze aan Wielerverhaal. De behandeling met antibiotica bleek erg heftig, bovendien begon ze te vroeg weer met trainen. Het resulteerde in de darmziekte PDS.

Nine Storms en Dylan Groenewegen

Destijds had Storms al een relatie met Groenewegen. Terwijl hij zich liet gelden als topsprinter, met onder meer een fraaie zege in de slotrit te Parijs van de Tour de France 2017 op zijn cv, moest zij nieuwe plannen maken. Eerst dacht ze aan werken in de zorg, maar ze werd uiteindelijk verkoopmedewerkster bij lingeriezaak Hunkemöller. Daarnaast bood ze haar diensten als interieuradviseur aan en richtte ze een onderneming op, 9 Bracelets, waarmee ze armbandjes ontwierp en verkocht.

Stoppen met werken

Wel moest ze erkennen dat het als vriendin van een wielrenner die aldoor op pad is, lastig is om zelf ook voluit een carrière na te jagen. Want dan zouden ze elkaar al helemaal amper nog horen of zien. In de zomer van 2019 besloot ze daarom te stoppen met haar werk als interieuradviseur. "Daar hebben we nu even voor gekozen", zei ze tegen Veronica Magazine. "Anders zie je elkaar echt nooit meer en dat is niet gezond voor je relatie. Ik wist dat dit ging gebeuren toen we besloten te gaan samenwonen."

Ze ging destijds met Groenewegen mee naar Spanje, waar hij zich voorbereidde op de Tour van 2019. Daar was Groenewegen haar dankbaar voor. "Nine begrijpt gelukkig heel goed dat ik geen zin heb om 's avonds naar de film te gaan als ik 's middags keihard heb getraind", aldus Groenewegen.

Zoon Mayson Groenewegen

Eind 2020 ging Groenewege op zijn knieën voor zijn toenmalige vriendin. Dat gebeurde op een ongebruikelijke plek die niet riekt naar romantiek: het ziekenhuis AMC in Amsterdam. Daar lag Storms als gevolg van zwangerschapscomplicaties. Ze was uitgerekend voor februari 2021, maar zoon Mayson werd zes weken te vroeg geboren, in januari.

Groenewegen plaatste op Instagram een foto over zijn huwelijksaanzoek, met als bijschrift: "Goede en slechte momenten, jij geeft me altijd rugdekking. We kijken vooruit mevrouw Groenewegen." Zo dacht de kleine Mayson er kennelijk ook over, want het bleek een gezonde baby te zijn. “Onze mooie zoon. Wat zijn we gek op jou en wat ben je perfect", tweette Groenewegen. "Ondanks een vroeggeboorte van 6 weken doet Mayson het super goed, een gezond sterk kereltje."

Pikante trouwdatum

Als datum voor het huwelijk werd 22 oktober 2022 gekozen, als locatie Valencia. Een populaire dag, vanwege de makkelijk te onthouden datum: 22-10-2022. Pikant genoeg liet een collega-wielrenner zich ook verleiden door die mooie cijfertjes: Fabio Jakobsen. Hij en zijn partner Delore Stougje waren ook van plan om op '22-10-22' elkaar het ja-woord te geven.

Waarom dat nou zo pikant is? Dat valt te herleiden tot de Ronde van Polen 2020, toen Jakobsen door zijn concurrerende sprinter tegen de hekken werd gereden. Het leidde tot een zeer zware crash met enorme gevolgen. Jakobsen lag een tijdje in coma, werd daarna meerdere keren geopereerd en had een maandenlange revalidatie nodig. Acht maanden na het incident keerde hij terug in het peloton. Groenewegen werd geschorst voor negen maanden.

Hoe dan?

Om nog even terug te keren naar die memorabele zege van Groenewegen op de Champs-Élysées in de Tour 2017: na afloop vroeg de NOS om de reactie van Storms. "Je ziet dat mijn make-up is uitgelopen", reageerde ze vol ongeloof. "Ik heb gehuild. 24 jaar en dan hier winnen. Hoe dan? Gewoon rijden. Gewoon rijden. Godsamme." Haar uitroep werd een meme.

Ronde van Frankrijk

