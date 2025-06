Speelster van Sarina Wiegman betrokken in pikante liefdessoap: 'De gevolgen zijn enorm'

Sarina Wiegman mist vice-aanvoerder Millie Bright op het aanstaande EK in Zwitserland. De speelster zei 'mentaal niet 100 procent' te zijn voor het eindtoernooi. Achter de schermen speelt er veel rondom Bright, die betrokken is bij een pikante liefdessoap.

Volgens The Sun heeft Bright haar verloofde Levi Crew verlaten voor een fitnessinstructeur, aan wie de voetbalster 'met huid en haar ten prooi is gevallen'. De 31-jarige zou zelfs al samen wonen met Dave Zetolofsky (39), een kickbokser en vader van zeven(!) kinderen. Hij en Bright zouden hun toenmalige partners overigens niet hebben bedrogen.

Nieuwe domper voor Sarina Wiegman in aanloop naar EK, belangrijke kracht 'mentaal niet 100 procent' Bondscoach Sarina Wiegman en Engeland verdedigen in Zwitserland de Europese titel. Maar in aanloop naar de eindronde hebben de Engelsen al een paar dompers moeten verwerken.

'Gevolgen zijn enorm'

Bright en haar nieuwe liefde leerden elkaar dit jaar kennen bij 21st Century Combat, een gym in Redhill. De voetbalster van Chelsea maakte het vervolgens uit met haar verloofde, terwijl Zetolofsky 'uit het niets' zijn toenmalige partner verliet. In de tijd dat Zetolofsky zijn huis verliet, betaalde Bright voor zijn hotels. Kort daarna trokken ze bij elkaar in.

"Ze is helemaal voor deze man gevallen, en dat heeft grote offers met zich meegebracht. De gevolgen zijn enorm, maar Millie is helemaal voor haar ideale man gevallen", vertelde een bron aan The Sun. Overigens verzekerde de persoon dat deze liefdessoap niets te maken heeft met Brights afwezigheid op het EK met Engeland.

Einde van verloving

In december 2023 verloofde Bright zich met toenmalig vriend Levi Crew. Ze maakten dat bekend na een vakantie op Mauritius.. Saillant detail: Bright heeft een tattoo van het oog van haar ex op haar arm staan.

Geen EK

Bright speelde 88 interlands voor The Lionesses. Ze was een belangrijke kracht in het elftal dat in 2022 de Europese titel pakte in eigen land. Wiegman liet de speelster van Chelsea iedere wedstrijd starten. Komend EK zit Wiegman in een poule met Nederland, Frankrijk en Wales. Er wordt afgetrapt tegen de Fransen.

Vriendin van Vivianne Miedema in EK-selectie Engeland van bondscoach Sarina Wiegman Sarina Wiegman staat met 'haar' Engeland voor een uitdagend EK vrouwenvoetbal. De Nederlandse bondscoach heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK in Zwitserland, dat op 2 juli begint. Wiegman is ingedeeld in dezelfde poule als Nederland, dat in 2017 onder haar leiding Europees kampioen werd.

Dat gebeurt zonder Bright, die naar eigen zeggen 'een van de moeilijkste' beslissingen uit haar leven nam. "Mijn trots en ego zeggen dat ik moet gaan, maar het team en de fans verdienen meer. Het zou niet eerlijk zijn om de plek in te nemen van een speelster die er wel klaar voor is en alles kan geven voor het land."