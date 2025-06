Vriendin van Vivianne Miedema in EK-selectie Engeland van bondscoach Sarina Wiegman

Sarina Wiegman staat met 'haar' Engeland voor een uitdagend EK vrouwenvoetbal. De Nederlandse bondscoach heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK in Zwitserland, dat op 2 juli begint. Wiegman is ingedeeld in dezelfde poule als Nederland, dat in 2017 onder haar leiding Europees kampioen werd.

Nu gaat Wiegman met regerend Europees kampioen Engeland proberen een nieuwe titel toe te voegen aan haar indrukwekkende palmares. Ze kan beschikken over Chelsea-spits Lauren James tijdens het EK in Zwitserland volgende maand. De 23-jarige aanvalster keert terug in de definitieve selectie na een afwezigheid van twee maanden door een hamstringblessure. Verder heeft Wiegman gekozen voor dezelfde namen als in de afgelopen interlandperiode.

Oranje Leeuwinnen naar loodzwaar EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging. De groepsfase is al zo pittig, dat Oranje op haar best moet zijn om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

Tegen Nederland

In de groep van 23 namen zitten dertien speelsters die er bij het Europees kampioenschap van 2022 in eigen land ook al bij waren. Zeven voetbalsters gaan voor het eerst naar een eindronde. Engeland speelt volgende maand in de groepsfase van het EK in Zwitserland tegen het Nederlands elftal, Frankrijk en Wales.

Vriendin van Vivianne Miedema

Wiegman kreeg de afgelopen weken tegenvallers te verwerken met het afhaken van viceaanvoerster Millie Bright en keepster Mary Earps. Beiden kozen er zelf voor om het toernooi te laten schieten. Middenveldster Fran Kirby beëindigde haar interlandcarrière nadat ze had gehoord dat ze niet bij de selectie zou horen. Met Beth Mead van Arsenal zit de geliefde van topspits Vivianne Miedema van de Oranje Leeuwinnen ook bij de selectie. Zij zouden dus op het EK tegen elkaar kunnen spelen.

Nieuwe domper voor Sarina Wiegman in aanloop naar EK, belangrijke kracht 'mentaal niet 100 procent' Bondscoach Sarina Wiegman en Engeland verdedigen in Zwitserland de Europese titel. Maar in aanloop naar de eindronde hebben de Engelsen al een paar dompers moeten verwerken.

'Geweldig moment'

"De speelsters vertellen dat ze bij het team zitten is altijd een geweldig moment", zegt Wiegman op de site van de Engelse vrouwen over haar selectie. "Deze groep is goed gebalanceerd, met veel speelsters met toernooiervaring erbij. Ik ben benieuwd wat we kunnen presteren deze zomer. Aan de andere kant voel ik ook mee met de voetbalsters die er naast vielen. Ik kan er maar 23 oproepen."

Selectie Engeland voor EK vrouwenvoetbal

Keepers

Hannah Hampton (Chelsea)

Khiara Keating (Manchester City)

Anna Moorhouse (Orlando Pride)



Verdedigers

Lucy Bronze (Chelsea)

Jess Carter (Gotham FC)

Niamh Charles (Chelsea)

Alex Greenwood (Manchester City)

Maya Le Tissier (Manchester United)

Esme Morgan (Washington Spirit)

Leah Williamson (Arsenal)

Lotte Wubben-Moy (Arsenal)



Middenvelders

Grace Clinton (Manchester United)

Jess Park (Manchester City)

Georgia Stanway (Bayern München)

Ella Toone (Manchester United)

Keira Walsh (Chelsea)



Aanvallers

Michelle Agyemang (Brighton

Aggie Beever-Jones (Chelsea)

Lauren Hemp (Manchester City)

Lauren James (Chelsea)

Chloe Kelly (Arsenal)

Beth Mead (Arsenal)

Alessia Russo (Arsenal)

Assistent naar Oranje Leeuwinnen

Het EK vrouwenvoetbal is voor Arjan Veurink de laatste als assistent van Wiegman. De Nederlander wordt na het EK de opvolger van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.