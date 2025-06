Nieuwe domper voor Sarina Wiegman in aanloop naar EK, belangrijke kracht 'mentaal niet 100 procent'

Bondscoach Sarina Wiegman en Engeland verdedigen in Zwitserland de Europese titel. Maar in aanloop naar de eindronde hebben de Engelsen al een paar dompers moeten verwerken.

Vice-aanvoerder Millie Bright zal niet van de partij zijn bij The Lionesses, zo maakte ze bekend aan Wiegman. De 31-jarige verdedigster van Chelsea staat haar plek in de selectie af omdat ze "fysiek of mentaal niet 100 procent is" na een zwaar seizoen, schreef ze bij een post op Instagram.

Nederlandse topcoach krijgt flinke klap te verwerken: 'Ik ben echt teleurgesteld en verdrietig' Een flinke domper voor Sarina Wiegman als bondscoach van de Engelse voetbalsters. Mary Earps maakte dinsdag bekend haar interlandloopbaan te beëindigen, ruim een maand voor het begin van het EK.

Meerdere afmeldingen

Eind vorige maand bedankte ook keepster Mary Earps al voor het EK door haar interlandcarrière te beëindigen. Middenveldster Fran Kirby stopte eerder deze week als international nadat ze had gehoord dat ze niet zou worden geselecteerd voor het EK. Zij waren de afgelopen jaren alle drie belangrijk voor de Engelse voetbalploeg, die in 2022 het EK won en een jaar later de WK-finale haalde.

‘Héél logische’ keuze rondom bondscoachschap: ‘Oranje Leeuwinnen in veilige handen’ Na het EK in Zwitserland neemt Arjan Veurink het stokje over van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De 38-jarige trainer, die nu nog assistent is bij Engeland onder Sarina Wiegman, geniet veel lof van voormalig Oranje Leeuwin Kelly Zeeman. "Hij gaat niet voor verrassingen komen te staan", vertelt Zeeman.

Engeland speelt volgende maand in de groepsfase van het EK in Zwitserland tegen het Nederlands elftal, Frankrijk en Wales.

'Zou niet eerlijk zijn'

Bright noemt haar beslissing "een van de moeilijkste" van haar leven. "Mijn trots en ego zeggen dat ik moet gaan, maar het team en de fans verdienen meer. Het zou niet eerlijk zijn om de plek in te nemen van een speelster die er wel klaar voor is en alles kan geven voor het land."

Bright miste geen van de laatste dertien wedstrijden van Engeland op een eindronde. Tijdens het WK van 2023 was ze aanvoerster van de ploeg van Wiegman.

EK voor vrouwen

Ook Nederland doet volgende maand mee aan het EK in Zwitserland. De Leeuwinnen zijn in de poule dus gekoppeld aan de ploeg van Wiegman, die in 2017 met Oranje Europees kampioen werd. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kende een slechte generale in aanloop naar het toernooi, met een fikse nederlaag tegen Duitsland en een gelijkspel tegen Schotland in de Nations League.