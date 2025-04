Ex-topschaatser Erben Wennemars zorgt voor verbijstering: ‘Helemaal gestoord’

Afgelopen weekend vond de 44e editie van de Rotterdam Marathon plaats. Zo’n 18.000 deelnemers trotseerden de 42,195 kilometer lange route, onder wie een paar bekende oud-schaatsers. Erben Wennemars was er daar één van. Maar wat hij ná de marathon deed, zorgde voor ongeloof.

Want alsof het lopen van een marathon nog niet genoeg was, doken er op Instagram beelden op waarin Wennemars na 42 kilometer in de benen aan een stevige Hyrox-training begint. In de nieuwste aflevering van de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As met Sportnieuws.nl bespreken ze vol verbijstering deze opmerkelijke actie van Wennemars.

Hoog liep zelf de kwart marathon en verschijnt trots met haar medaille in de studio. “Mega goede tijd!”, vindt Van As. “Vertel, hoe ging het?”

'Iedereen stond te schreeuwen'

“Het was echt leuk! Ik was weer zenuwachtig, maar het ging goed. Om kwart over negen begon de race”, zegt Hoog. Van As grapt: “Even serieus, wie verzint zulke tijden?”

“Wij hebben natuurlijk de halve marathon van Amsterdam al eens gedaan. Dat was ook leuk, maar qua beleving vond ik dit nog leuker. Overal stonden mensen, iedereen stond te schreeuwen”, vertelt Hoog enthousiast.

'Spoor je dan wel?'

Na haar eigen race moedigde ze nog even de marathonlopers aan. “Ik zag Sven (Kramer, red.) nog voorbij hobbelen!”, zegt ze. Hij liep samen met oud-schaatsers Wennemars, Thomas Krol en Wouter Olde Heuvel.

Dan gooit Van As het over een andere boeg: “Heel even over Wennemars. Die liep dus samen met Sven, maar is daarna nóg een Hyrox-training gaan doen? Toen ik dat zag dacht ik echt: ‘Spoor je dan wel? Waarom doe je dat? Hoe fit ben je dan?!’ Ik vind het knap, hoor, maar dat je daar nog kracht voor hebt.”

“En dat je daar nog zin in hebt”, voegt Hoog vol verbazing toe. “Helemaal gestoord.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week komt natuurlijk de marathon voorbij, maar ook Parijs-Roubaix en de Formule 1. Luister nu de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: