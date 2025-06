De legendarische snookeraar Ronnie O'Sullivan won ontelbaar veel titels, maar de laatste maanden ging het vooral over zaken die niets met sport te maken hadden. De Brit raakte verwikkeld in een pijnlijke relatiebreuk en dat daar werd in Engels flink mee uitgepakt. Nu is er weer een nieuw hoofdstuk in de soap.

O'Sullivan was jarenlang dolgelukkig met Laila Rouass, ook een bekend gezicht in het Verenigd Koninkrijk. Na een relatie van meer dan 12 jaar was het echter over tussen het verloofde koppel. Volgens bronnen deden ze er in de jaren daarvoor alles aan om de liefde opnieuw aan te wakkeren, maar werkte het simpelweg niet meer tussen de twee.

De snookeraar baarde in de maanden daarna meermaals opzien door op het laatste moment af te zeggen voor wedstrijden. Als hij wel kwam opdagen, zorgde hij geregeld voor opvallende momenten. Zo ging hij tijdens het afgelopen WK helemaal mis in de halve finale. Eerder dit jaar sloeg hij zijn keu na een mislukte stoot woest tegen de tafel.

Zevenvoudig wereldkampioen denkt aan stoppen

De zevenvoudig wereldkampioen is inmiddels 49 jaar oud en denkt hardop aan het einde van zijn succesvolle loopbaan. Direct na de verloren halve finale op het wereldkampioenschap gaf hij aan 'klaar te zijn voor een volgende stap in zijn leven'. Enkele maanden geleden had hij zijn woning in Essex al te koop aangeboden. "Er gaan een paar veranderingen plaatsvinden in mijn leven. Ik denk dat ik dit jaar ook uit het Verenigd Koninkrijk ga verhuizen", zo hintte de Brit al op een afscheid uit Engeland.

De bestemming wordt overigens Dubai, zo weet The Sun. Bronnen melden aan de Britse tabloid dat ze alweer een tijdje samen zijn. "Hun periode dat ze afzonderlijk van elkaar waren gaf ze de tijd om na te denken over wat écht belangrijk is voor ze. En dat is samen met elkaar zijn."

Steenrijke locatie is geen toeval

Dat gaan ze dus doen in de steenrijke stad in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is niet zo gek, want in het Midden-Oosten heeft O'Sullivan nog wat zaken te regelen. Hij is ambassadeur van Saoedi-Arabië. The Rocket heeft er bijvoorbeeld een snookeropleiding.