Alfons Groenendijk spreekt in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine over de potentie van Robin van Persie als trainer bij Feyenoord. Ondanks dat het een moeizaam seizoen is, verwacht hij grootse dingen van de oud-topspits. Alleen ziet hij nu nog wel veel dingen die Van Persie beter niet had kunnen doen. "Die spelers moet je voor je winnen."

Het was een bijzonder optreden vorig weekend: Ron Jans en Robin van Persie die tegenover elkaar stonden in de Eredivisie. Het zijn misschien wel de twee meest bekritiseerde trainers van het moment, maar staan beide nog altijd aan het roer bij hun club. Van Persie verschafte zichzelf weer wat lucht door te winnen met Feyenoord en heeft nu met Raheem Sterling ook een toptransfer gerealiseerd.

'Iedereen valt over hem heen'

Toch is er nog genoeg om te leren voor Van Persie, die een zwaar seizoen heeft bij 'zijn' Feyenoord. Groenendijk, gepokt en gemazeld in het trainersvak, analyseert zijn seizoen. "Ik vind de selectie van Feyenoord niet geweldig, ook met alle blessures. Dan heb je daar ook nog eens een oneravren trainer bij, want dat is wel zo na één jaar Heerenveen. Dan ben je nog steeds niet daar als coach. Dat is een cocktail waarvan je weet dat er veel fout kan gaan", beweert de 61-jarige trainer. "Dat gebeurt nu want iedereen valt over hem heen."

Groenendijk hoopt dat hij het weet om te keren en dat alles goed komt voor Van Persie. "Ik heb wel iets bij hem. Het was een hele mooie speler, waar ik altijd graag naar keek. Maar als trainer moet hij zich nog maar bewijzen." Daarvoor moet hij wel de tijd krijgen, vindt de oud-speler van onder meer Ajax, Sparta en FC Utrecht. "Maar ik denk wel dat er keuzes zijn gemaakt bij Feyenoord die ik totaal anders had gedaan."

Spelers voor jezelf winnen

Hij bedoelt daarmee vooral de aanvoerderskwestie, dat heeft hem meer pijn gedaan dan gedacht. "Je gaat kijken welke spelers je voor jezelf moet winnen. Je kan ervan vinden wat je wil, maar als je inzoomt op de belangrijke spelers bij Feyenoord; Quilindschy Hartman, Quinten Timber en Justin Bijlow. Ik ga er dan vanuit dat je die spelers voor je wil winnen. Want dan win je ook de kleedkamer."

Hij haalt een voorbeeld bij ADO aan. "Ik ging elke week met Lex Immers en Aaron Meijers zitten, daar nam ik dan nog twee anderen bij, Tommie Beugelsdijk. Dat is een ander niveau, maar toch. Ik wist dat als ik met hen op één lijn zat, dat Nasser El Kayati beter zou worden. Zo kijk ik naar voetbal, het zijn vaak van die puzzelstukjes."

Strijd

Van Persie deed het anders, hij hield zijn poot stijf bij routiniers en publiekslievelingen bij Feyenoord. "Dat mis ik een beetje bij Feyenoord, je kan die strijd met ze aan gaan, maar nu zijn ze allemaal weg. En wat houd je over? Veel buitenlandse jongens die de boel niet op sleeptouw nemen. Dat kun je ook niet van ze vragen. Dat is een leerschool, ik denk dat Robin uiteindelijk wel ook met de jaren wijzer zal worden. Ik denk dat hij heus wel komt bovendrijven."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.