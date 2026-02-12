Maanden van frustratie, kritiek en een knagend klotegevoel maakten woensdagavond plaats voor opluchting en een enorme glimlach. FC Utrecht won verrassend bij NEC (1-3) en pakte daarmee eindelijk weer eens drie punten in de Eredivisie. Spelers en staf waren eensgezind: dit was broodnodig. "Ik ga ook elke dag met een klote gevoel naar huis", zegt Dani de Wit.

Het betekende de eerste overwinning in de Eredivisie sinds 9 november 2025, de dag dat Ajax werd verslagen. Tussendoor wist FC Utrecht alleen in het bekertoernooi nog eens te winnen tegen TOP Oss. Met een brede glimlach verscheen De Wit na afloop bij onder meer Sportnieuws.nl. “Zo, dit werd wel een keer tijd. Dit voelt heel lekker en hadden we écht nodig. Het is bijna een beetje lachwekkend hoe lang de laatste zege geleden was.”

'Wat zijn we allemaal aan het doen?'

Na een reeks met vijf gelijke spelen en vier nederlagen kon FC Utrecht eindelijk weer eens drie broodnodige punten bijschrijven. De 28-jarige De Wit gaf toe dat het een zware periode was geweest. "De afgelopen maanden waren moeilijk voor de ploeg. En terecht, want we speelden niet goed genoeg. De resultaten bleven uit en het voetbal was nog niet zoals het moet zijn. Dan krijg je kritiek en dat is logisch. Ik ga ook elke dag met een klote gevoel naar huis en als ik die stand zie denk je ook: jezus, wat zijn we allemaal aan het doen."

Dat gevoel sloeg woensdagavond eindelijk om. "Je moet ook gewoon die knop omzetten en zorgen dat je weer een keer gaat winnen en dat is nu eindelijk gebeurd", vervolgt De Wit. Het gebeurde uitgerekend tegen de nummer drie van de VriendenLoterij Eredivisie, waar ze eerder dit seizoen ook al van wonnen. "Zij spreken allemaal over de Champions League, daar heb je het natuurlijk wel even over. Maar dat moeten ze ook lekker doen, want ze zijn heel goed bezig. Van ons is het vooral knap dat we zijn blijven werken op de counter gevaarlijk waren. Nu moeten we door met wedstrijden winnen en op naar dat linkerrijtje."

Opluchting bij Ron Jans

Ook trainer Ron Jans kon zijn opluchting moeilijk verbergen. "Ik heb de laatste weken heel weinig gelezen en dat is me uitstekend bevallen", grapt de afzwaaide oefenmeester. "Nee, de opluchting is écht groot. Het moest echt niet lang meer duren. We hebben zoveel dingen geprobeerd, maar hebben nu écht niets nieuws gedaan. Alleen, we scoren nu die eerste goal en vervolgens de tweede. Dat bracht de overtuiging terug."

Volgens Jans, die de laatste maanden behoorlijk onder vuur lag, was vooral het gedrag binnen het veld veelzeggend. "Dan zie je ook de spelers naar elkaar toe, elkaar coachen, oppeppen, complimenteren. Dat is mooi, dat is met hart en ziel", gaat hij verder. Jans werd na afloop van het duel zelfs toegezongen door het uitvak.

Met één zege verandert meteen de toon. Uitspraken als ‘dan sta je er ineens weer bij’ en ‘nog maar zes punten achter AZ’ worden alweer voorzichtig uitgesproken. "Ja", lacht Jans, zo nuchter als hij is. "Dit geeft vertrouwen, maar eerst maar eens goed slapen, eten en rustig trainen. Zaterdag wacht Groningen alweer. Die wedstrijd had gewoon zondag gespeeld moeten worden, want dit wordt enorm zwaar voor ons. We hebben maar twee dagen rust en dan hebben we alweer een verre uitwedstrijd."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.