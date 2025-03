Sportpresentatrice Dione de Graaff staat 24 jaar na zwarte dag stil bij haar overleden partner

Dione de Graaff behoort met haar 55 jaar al bijna tot het meubilair bij NOS Sport. De presentatrice is al jaren het gezicht van uitzendingen zoals De Avondetappe, over de Tour de France en andere sportevenementen als de Olympische Spelen. Vaak breeduit lachend, maar er is bij haar op 17 maart ook plaats voor verdriet en melancholie.

Op 17 maart staat De Graaf altijd even stil bij haar heel vroeg overleden partner. Op dezelfde datum in 2001 verongelukte Chris Götte bij een motorongeval in Zeeland. Hij was zeer bekend in Nederland, want hij was de vaste drummer van de immens populaire band BLØF. De klap kwam keihard aan bij zowel de band, als De Graaff en iedereen om hem heen. Hij was 33 jaar oud ten tijde van het ongeluk.

Speciale dag

Al die jaren later heeft Götte nog altijd een speciaal plekje in het hart van De Graaff en is 17 maart extra speciaal voor haar. Net zoals 22 december, zijn verjaardag. Het bijzondere aan het leven na het overlijden van Götte is voor de sportpresentatrice van de NOS dat ze al meer dan zestien jaar een nieuwe vriend heeft die in zijn liefdesverleden een vergelijkbaar trauma meemaakte. Ook sportboekenschrijver Nando Boers verloor zijn vrouw op jonge leeftijd.

Stilstaan op sociale media

Ook op 17 maart 2025, op de 24ste sterfdag van de voormalig topdrummer, staat De Graaff op haar Instagram bij hem stil. Met zijn naam, geboorte- en sterfdatum én een hartje eert ze haar overleden partner. De post erna, van een getekend drumstel, is ook duidelijk een verwijzing naar het verleden.

©Instagram Dione de Graaff

Eerbetoon?

Volgend jaar op 17 maart is het 25 jaar geleden dat de oud-drummer van BLØF omkwam bij het motorongeluk. Het is nog niet bekend of de Zeeuwse band er extra bij stil gaat staan, zoals BLØF dat wel deed toen het vijftien jaar geleden was (in 2016). Toen gaven zijn oud-collega's op 12 mei een concert in Vlissingen met alleen maar nummers van de band die uitkwamen vóór de dood van Götte.