Presentatrice Dione de Graaff kampt al jaren met aandoening: 'Lastig om m'n werk te doen'

Je kunt het niet zien, maar Dione de Graaff kampt al jaren met een aandoening. De presentatrice van onder meer De Avondetappe rond de Tour de France en komende zomer het gezicht bij de NOS rond de Olympische Spelen, vertelt er openhartig over.

Bij de NOS is ze al jaren vaste waarde bij de presentatiegroep die sport voor z'n rekening neemt. Eerst deed ze jarenlang het schaatsen, sinds een paar jaar het wielrennen en de Formule 1. Al tien jaar doet ze dat echter met een aandoening die haar werk moeilijker maakt.

Tinnitus

De 55-jarige presentatrice bij de NOS heeft namelijk al tien jaar last van tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen. Dan is je gehoor dusdanig aangetast, dat je een constante piep, ruis of ander geluid hoort. Erg lastig dus om te combineren met haar werk, geeft ze eerlijk toe. "Tijdens de uitzending valt het mee, maar als mensen snel iets tegen me willen zeggen voor een uitzending, dan kan ik heel erg schrikken van dat geluid", zegt ze in 'haar' aflevering van 'TV-monument' op NPO 1.

Harde ruis

In haar rechteroor is haar gehoor met zeventig procent afgenomen. "Daar hoor ik een harde ruis, 24/7. Dat andere oor is een héél goed oor", lacht ze tegen collega Dionne Stax. "Dus daar vang ik veel mee op. In dat oor zit ook mijn oortje (waarmee ze in verbinding staat met de regie, red.) en dat gaat redelijk goed." De gasten aan tafel hoort ze via haar oortje, maar alles wat in haar slechte oor wordt gezegd, gaat vaak verloren.

Graafmachine

Hoe ontdekte ze dat ze het had? "Ik werd op een dag wakker en ik dacht dat er een graafmachine in de straat niet wegging. Dat was heel hard. Wat is dit? Het bleek in mijn oor te zitten. Ik praat er nu makkelijk over, maar dat was in het begin heel ingewikkeld. Je hersenen helpen om er aan te wennen. Er is prima mee te leven nu."

Hélène Hendriks

De Graaff is niet de enige sportpresentatrice die tinnitus heeft. Ook Hélène Hendriks kampt met dezelfde aandoening, zo gaf ze eerder toe. Zij kreeg het na een blindedarmoperatie. "Ik heb een piep, dus je gaat dan naar een arts en die zegt: leer er maar mee leven. Het kan voor iedereen anders zijn, maar op het moment dat je je er minder bewust van bent dan hoor je het bijna niet meer", zei ze eerder daarover.