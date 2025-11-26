De Australische Jammie Booker is haar titel 'sterkste vrouw ter wereld' kwijtgeraakt nadat de officials van de Strongman Games een bizarre ontdekking deden. "We zijn hier heel duidelijk over."

De sportwereld is deze week opgeschud door een nieuwe controverse. De 29-jarige Booker verloor de titel 'sterkste vrouw ter wereld'. Deze titel won ze afgelopen weekend tijdens de Strongman Games in Arlington, Texas.

'We wisten dit niet'

De reden die Official Strongman aanvoert, is dat ze na afloop van de wereldkampioenschappen ontdekten dat Booker transgender is. Zo is Brooker een biologische man die zich als vrouw identificeert.

"Het blijkt dat een atleet die biologisch man is, maar zich nu als vrouw identificeert, heeft meegedaan in de vrouwencategorie. De officials van de Strongman Games wisten dit niet voor de wedstrijd en we hebben dit met spoed onderzocht nadat we hierover werden geïnformeerd", zo verklaarde de organisatie in een persbericht dat ze deelden via Instagram.

'Als we dit hadden geweten...'

"Als we dit hadden geweten of als dit op enig moment voor of tijdens de wedstrijd was gemeld, had deze atleet niet mogen meedoen in de vrouwencategorie. We zijn hier heel duidelijk over: deelnemers mogen alleen meedoen in de categorie van hun biologische geslacht bij geboorte", zo stelden ze.

De organisatoren van de competitie hebben contact proberen op te nemen met Booker, maar kregen geen reactie. Daarom hebben ze haar titel ingetrokken, waardoor Andrea Thompson nu de 'sterkste vrouw ter wereld' is. De Nederlandse Patricia Smit werd na de diskwalificatie achtste van de wereld.

Gemengde gevoelens

De 43-jarige Thompson, de kersverse wereldkampioene, reageerde met gemengde gevoelens op het winnen van de titel. "Ik ben nu de sterkste vrouw ter wereld. Maar een moment waar ik van had moeten genieten, is me ontnomen. Ik krijg nu te maken met een hoop mensen die allerlei negatieve dingen te zeggen hebben. Ik zou in de wolken moeten zijn, zwevend en feestvierend", verklaarde de Britse volgens nypost.com.

