Vechtsportlegende Melvin Manhoef (49) baalt van het abrupte afscheid van kickbokskampioen Rico Verhoeven bij Glory. Hoewel hij denkt dat er niet snel iemand opstaat die Verhoevens ongeslagen status kan evenaren, ziet hij in gesprek met Sportnieuws.nl wel een aantal kanshebbers om het gat dat The King of Kickboxing bij Glory achterlaat op te vullen.

Donderdag werd bekend dat Rico Verhoeven vertrekt bij Glory, al blijft hij wel actief in de vechtsport. Volgens verschillende berichten zou de kampioen het niet eens zijn met bepaalde zaken binnen de organisatie, waaronder het dopingbeleid.

Tactiek?

“Ik vind het jammer dat Glory er niet is uitgekomen met Verhoeven”, reageert een teleurgestelde Manhoef. “Ik had eigenlijk nog wel wat mooie partijen willen zien, zoals Verhoeven tegen Antonio Plazibat, of nog een keer tegen Jamal Ben Saddik. Dat hadden de fans - waar ik er een van ben - echt leuk gevonden.”

Volgens Manhoef zou er meer achter het vertrek kunnen zitten. “Het kan ook een tactische zet zijn. Ik vind het management achter Glory heel sterk. Wellicht willen ze op deze manier de ruimte bieden aan een nieuwe kampioen.”

'Dat is moeilijk'

Rico Verhoeven was meer dan twaalf jaar het zwaargewichtboegbeeld van Glory, waardoor zijn vertrek een flink gat achter lijkt te laten bij de vechtsportorganisatie. “Glory draait natuurlijk niet alleen om Verhoeven”, benadrukt Manhoef. “Maar hij was wel één van de eyecatchers, dus het is zonde dat hij wegvalt.”

Volgens Manhoef wordt het lastig om iemand meteen in Verhoevens voetsporen te laten treden. “Er zijn genoeg vechters met potentie om dat gat op te vullen. Alleen: daar moet je wel even voor bouwen voordat je weer zo ver bent.”

Nieuwe kampioen?

Ook Verhoevens indrukwekkende ongeslagen reeks ziet Manhoef niet zomaar geëvenaard worden. “Dat is natuurlijk heel moeilijk, maar niet onmogelijk. Tyjani Beztati zat er bijvoorbeeld best dichtbij.”

Toch ziet hij meerdere kanshebbers om het zwaargewicht opnieuw kleur te geven. “Uiteindelijk krijg je een nieuwe kampioen: een Levi Rigters, Plazibat, Bahram Rajabzadeh, Tariq Osaro… noem maar op. Als één van hen kampioen wordt en lang ongeslagen blijft, dan is het nu zijn tijd.”

Continuïteit

Een aantal kickboksers, onder wie Levi Rigters, steekt niet onder stoelen of banken ook ambities te hebben in een andere tak van vechtsport, zoals MMA. Manhoef denkt te weten waar dat aan ligt. “Dat heeft ermee te maken dat er te weinig continuïteit is bij Glory om regelmatig partijen te vechten.”

Mixed Martial Arts

“Als zij gewoon vier à vijf keer per jaar kunnen vechten en hun gages zijn goed, dan kunnen ze ervan rondkomen en hoeven ze niet naar een andere sport over te stappen”, stelt de oud-kickbokser en MMA-vechter.

“MMA is bovendien heel erg groeiende, dus daarom wil iedereen die overstap maken”, vervolgt hij. Toch ziet de vechtsportlegende een duidelijke valkuil. “Ik weet niet of het slim is om rond je dertigste die overstap te maken. Dan moet je nog jaren investeren in je grondwerk.”

Kritiek op Glory

Meerdere kickboksers hebben de afgelopen tijd openlijk kritiek geuit op Glory, vooral over het - volgens hen - beperkte aantal gevechten dat zij krijgen. Manhoef begrijpt die geluiden, maar houdt zich bewust op de vlakte. “Ik heb daar wel een mening over, maar die heeft iedereen.”

“Ik kan mijn mening wel gaan geven, maar dan moeten ze me ervoor betalen. Dan kan ik net zo goed voor ze gaan werken”, lacht de voormalig vechter, die jarenlang actief was bij onder meer K-1, de voorloper van Glory.

Blessure

Volgend jaar wordt Manhoef vijftig, maar dat weerhoudt hem er allerminst van om zelf nog de ring in te stappen. Bij Boxing Influencers - zijn eigen vechtsportorganisatie naast World Fighting League – stapte hij onlangs zelf de ring in.

Dat gevecht verliep echter niet zoals gehoopt voor Manhoef. Na twee knockdowns raakte hij geblesseerd, waarna hij niet verder kon. Nog diezelfde avond ging hij onder het mes vanwege een afgescheurde pees. Na zes weken is hij weer begonnen met trainen.

'We gaan dat rechtzetten'

Manhoef heeft zijn zinnen dan ook op een rematch gezet. “Dat moet sowieso. We hebben het gewoon niet goed gedaan, maar dat komt wel. We gaan dat rechtzetten”, klinkt het zelfverzekerd.

Nu Verhoeven heeft aangegeven elders zijn vechtsportcarrière te zullen vervolgen, liggen de kansen voor het grijpen voor andere organisaties. Op de vraag of Manhoef een gooi gaat doen op de komst van het zwaargewicht naar een van zijn organisaties moet hij lachen. “Hij mag altijd bellen!”