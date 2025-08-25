Alles wat Lamine Yamal doet, ook buiten het veld, ligt onder een vergrootglas. De stervoetballer van FC Barcelona deelt op zijn Instagram een veelzeggende foto van hem in vrouwelijk gezelschap en het lijkt bijna niet anders te kunnen dat hij eindelijk duidelijk geeft over zijn relationele status.

Na weken van speculaties in de internationale pers lijkt het erop dat Lamine Yamal zijn relatie met de Argentijnse zangeres Nicki Nicole openbaar heeft gemaakt. De jonge vleugelspeler van Barcelona deelde op social media een opvallende foto met de artieste, die maandag 25 augustus haar 25e verjaardag vierde. Op de foto poseert het Spaanse toptalent met Nicole in een feestelijke setting, compleet met hartvormige ballonnen, een bos rozen en een verjaardagstaart. Naast de foto plaatste Yamal een hartjes-emoji, een simpel gebaar dat voor zijn volgers genoeg was om de relatie officieel te maken.

i Lamine Yamal viert de verjaardag van zijn vriendin, Nicki Nicole. ©Instagram Lamine Yamal

De post zorgde voor een enorme buzz op social media. Niet alleen omdat de relatie nu bevestigd lijkt, maar ook vanwege de nieuwsgierigheid naar het privéleven van een van de grootste talenten in het wereldvoetbal. Op zijn 18e is hij al een sleutelspeler voor zowel Barcelona als het Spaanse nationale elftal.

Ontmoet op bijzondere verjaardag

Volgens Spaanse media hebben Lamine Yamal en Nicki Nicole elkaar ontmoet op het veelbesproken 18e verjaardagsfeest van de speler. De zangeres brengt sindsdien veel tijd door in Barcelona en was onlangs samen met de Spaanse ster op vakantie in Monaco. De verjaardag van Yamal zorgde internationaal voor ophef, vooral toen filmpjes opdoken van ingehuurde mensen met dwerggroei. Daar kreeg de speler van Barcelona toen veel kritiek op.

22 miljoen volgers

De immens populaire zangeres uit Argentinië deelde de foto met Yamal zelf nog niet. Zij besloot haar 22 miljoen volgers op Instagram te verblijden met foto's van felicitaties van vriendinnen, van de speciale taart en van een potje Twister. Aan de andere kant van de wereld brak daarna de nacht aan en is het inmiddels de ochtend van haar verjaardag. Kijk niet gek op als er de komende uren nog meer kiekjes worden gedeeld, wellicht ook met Yamal in haar bijzijn.