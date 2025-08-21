Lamine Yamal blijft ook naast het veld het gesprek van de dag. De 18-jarige superster van FC Barcelona werd dit weekend samen met de Argentijnse zangeres Nicki Nicole (24) gespot tijdens een trip naar Monaco. De beelden zetten de geruchtenmolen over een romance op volle toeren.

Op straatbeelden uit Monaco is te zien hoe Yamal en Nicole samen door de stad wandelen. Hij volledig in het zwart met pet, zij in een zilveren broek en zwarte top. Het duo werd zelfs gefilmd voor de Valentino-winkel, waarna de beelden razendsnel rondgingen op sociale media.

Geruchten rond romance versterkt

Het is niet de eerste keer dat de twee in verband worden gebracht. Al eerder was Nicole aanwezig op Yamals omstreden 18e verjaardagsfeest in Barcelona. Volgens Spaanse media werd er die avond al volop geflirt. Later werden ze zelfs zoenend gezien in een nachtclub, waarna de geruchten alleen maar sterker werden.

Ook in het stadion is de zangeres intussen geen onbekende meer. Tijdens de Joan Gamper Trophy zat ze opvallend in een Barça-shirt met Yamals rugnummer, juichend op de tribune. Fans zagen dit als een duidelijk signaal dat er meer speelt dan vriendschap.

Weekend Monaco

Hun gezamenlijke trip naar Monaco lijkt dat beeld nu definitief te bevestigen. Terwijl Yamal in een hotel sportte met uitzicht over de Middellandse Zee, postte Nicole foto’s vanaf een jacht. Officieel verschenen ze niet samen op die beelden, maar de overeenkomsten waren té opvallend om te negeren.

Op 18 augustus landden de twee bovendien samen met een privéjet terug in Barcelona. Een officiële bevestiging van hun relatie blijft uit, maar voor fans is het duidelijk: Yamal en Nicole zijn een koppel.

Bekende Argentijnse zangeres

Nicole is geen onbekende naam in de muziekwereld. De 24-jarige Argentijnse zangeres heeft miljoenen volgers op Instagram en staat bekend om haar mix van rap, pop en R&B. Vooral in Latijns-Amerika is ze razend populair, maar ook internationaal weet ze steeds meer podia te veroveren.

Ondertussen wacht Yamal gewoon weer een belangrijke week met FC Barcelona. Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Levante op het programma. Daar zal de jonge aanvaller moeten laten zien dat hij niet alleen buiten het veld de aandacht trekt, maar ook binnen de lijnen het verschil kan maken.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.