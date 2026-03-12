Ruim vijf jaar na het overlijden van voebalicoon Diego Maradona, loopt er nog steeds een rechtszaak over zijn dood. Zeven van zijn artsen en verpleegkundigen staan terecht. Het proces zal binnenkort worden heropend.

Het strafproces tegen het medische team van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona zal naar verwachting op 14 april worden heropend. Dat is bijna een maand later dan gepland. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De rechtbank van San Isidro heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om het processchema aan te passen ingewilligd. Zo zou de getuigenlijst zijn ingekort van 178 naar 90 getuigen.

Nalatige verzorging

Zeven van Maradona's artsen en verpleegkundigen staan terecht voor nalatige verzorging van de Argentijnse voetbalicoon, die in november 2020 overleed aan hartfalen, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan. Het OM beschuldigt Maradona's persoonlijke arts Leopoldo Luque, zijn psychiater Agustina Cosachov, een psycholoog, een andere arts, de medisch coördinator van de zorgverzekeraar en twee verpleegkundigen van doodslag.

Het eerste proces werd in mei 2025 nietig verklaard, nadat bleek dat een van de drie rechters had meegewerkt aan een documentaire over het proces. Rechter Julieta Makintach had daarmee de ethische regels overtreden.

Doodsoorzaak

Vorig jaar werden de resultaten van de autopsie op het lichaam van Maradona voor het eerst openbaar gemaakt. Twee lijkschouwers die de autopsie op Maradona uitvoerden, verklaarden dat de voetballegende tot wel twaalf uur verschrikkelijke pijn doorstond doordat zich vocht ophoopte in zijn buik en longen. De doodsoorzaak werd vastgesteld als acuut longoedeem, hartfalen en een hartaandoening

Maradona leed de laatste jaren voor zijn dood ook een ongezonde levensstijl. In 2020 stopte Maradona met zijn laatste trainersklus bij het Argentijnse Club de Gimnasia. Hij speelde het grootste deel van zijn carrière als voetballer bij Napoli.