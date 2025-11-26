Ook topsporters moeten in hun leven de nodige hindernissen zien te overwinnen. Twee Amerikaanse schaatssters stelden een probleem aan de kaak, dat Ellen Hoog en Naomi van As bekend voorkwam. "Dan moet je dus gewoon gaan zwoegen op die wc."

“Ik zag een leuk grappig filmpje voorbij komen van Erin Jackson en Brittany Bowe", aldus voormalig tophockeyster Van As over social-post van de twee Amerikaanse schaatssters. "Ze vertellen dat het heel moeilijk is om nog te gaan plassen als je eenmaal je schaatspak aan hebt. Dat kan ik me voorstellen.”

“Ik ook”, reageert haar voormalig ploeggenote bij Oranje Hoog. “Als ik naar dat schaatspak kijk dan denk ik ja, dat krijg je met moeite uit. Zeker als je ook nog een beetje bezweet bent. Dan plakt het zo lekker tegen je lijf aan.”

'Rondje uitzitten'

“Maar stel je voor, je moet wel”, oppert Van As aan haar metgezel in de Sportnieuws.nl-podcast. “Pis je dan in je pak? Nee toch? Dan moet je dus gewoon gaan zwoegen op die wc. Dat is heel vervelend.”

“Jackson schaatst de 500 meter", plaatst Hoog een kanttekening. "Ik denk dat die gewoon even denkt van: anderhalf rondje zit ik nog wel effe uit. Maar zij doen dus niet dat pak uit. Als ze het eenmaal aan hebben, doen ze het niet meer uit.”

Olympische Spelen

“Wij hebben het natuurlijk ook gehad met die zwempakken die wij in Londen droegen”, aldus Van As over het tenue van de Oranje-hockeysters op de Olympische Spelen van 2012.

Dat weet Hoog nog maar al te goed: “Dan wilde je ook niet plassen. Maar een aantal speelsters had toch een soort van ritueel, denk ik ook, om vlak voor de wedstrijd nog even naar binnen te gaan om te plassen. Die kwamen tien minuten later, een minuut voor de wedstrijd, het veld weer op. Die hadden die halve warming up gemist, omdat ze moesten plassen met dat pak aan.”

Van As lachend: “Ze hadden eigenlijk een soort rits moeten maken hieronder.” Hoog: “Haha, met een plastuit erbij die je zo in je rokje doet.” Van As: “Maar het was echt niet te doen. Dat waren mooie pakken die van ons, maar dat uittrekken met bezweet lichaam, ongelooflijk.” “Zo strak”, verzucht Hoog.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In de aflevering van deze week gaat het uitgebreid over de World Cup in Calgary en de Nederlandse successen daar. Ook de bizarre ontwikkelingen rond Max Verstappen en Dick Advocaat komen natuurlijk voorbij . Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp.

