Stralende Jutta Leerdam schuift Jake Paul aan de kant voor 'beste vriend': 'Kijk hem daar wachten'

Jutta Leerdam heeft na een zwaar seizoen alle tijd voor geinige TikToks. En in die video's is vaak een hoofdrol weggelegd voor Thor, de hond van haar vriend Jake Paul. En dat betekent dat de Amerikaanse bokser naar de achtergrond verdwijnt.

Leerdam is dolgelukkig met Thor, weten we inmiddels al een tijdje. In haar nieuwste TikTok wordt dat nog eens bevestigd. De hond ligt lekker op het bed te slapen, terwijl de blije schaatsster ernaast zit. Ze praat mee met een TikTok-sound, die vertaald naar het Nederlands ongeveer zo gaat: 'En dan vragen ze: heb je nog iets nodig? En dan zeg ik: nee, want we hebben elkaar al.'

En Paul? Die staat op de achtergrond, in de deuropening, toe te kijken. 'Kijk hem geduldig wachten hoe ik mijn kleine TikTok afmaak', schrijft Leerdam er dan ook bij. Iedereen in de reacties is ook dolgelukkig. Zo schrijft iemand: 'Jullie kunnen het nooit uitmaken; Thor zou geruïneerd worden.'

Vakantie

Voor Leerdam is het nu echt vakantie. Afgelopen weekend nam zij drie medailles mee vanaf de WK afstanden in Noorwegen, vanaf waar ze samen met Paul in een privéjet naar Puerto Rico vloog. Op het eiland genoot Leerdam al van het strand, lekker (ongezond) eten en natuurlijk Thor. De hond liep ook al met de drie medailles om zijn nek.

Waar het voor de Nederlandse topper een tijd is voor rust, daar is Paul nog altijd druk bezig met het zoeken van nieuwe tegenstanders om tegen te gevechten. De bokser lijkt met de 35-jarige Anthony Joshua iemand te hebben gevochten. De voormalig wereldkampioen deelde een screenshot dat hij met Paul aan het bellen was en schreef daarbij: '2026'.

Gerwyn Price

Dat is niet de enige uitdager van Paul. Darter Gerwyn Price had eerder gezegd hem sowieso te verslaan, als ze in Wales zouden vechten. Maar dat moet je tegen de Amerikaan geen twee keer zeggen: hij stuurde Price een privébericht met de mededeling dat hij de uitdaging aan gaat. Price heeft nog niet gereageerd, gaf hij toe. De darter moet eerst maar eens gaan trainen...