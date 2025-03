Jake Paul gaat uitdaging darter Gerwyn Price aan: 'Noem maar een bedrag'

Bokser Jake Paul heeft gereageerd op de uitdaging van darter Gerwyn Price. Die zei in een interview dat hij wel met de Amerikaan in de ring wilde stappen. "Hij heeft me een bericht gestuurd", zegt Price nu.

The Iceman deed de opvallende uitspraak in een interview met talkSPORT. De darter dacht dat hij de vriend van Jutta Leerdam wel kan verslaan in een bokswedstrijd. "Dat is makkelijk. Daar kijk ik naar uit. Hij is een YouTuber, geen echte vechter, toch?"

Hij zou het gevecht willen laten plaatsvinden in zijn geboorteplaats, in Cardiff’s Principality Stadium. "Hij verslaat mij nooit in Wales. Niemand verslaat mij in Wales. Misschien zou hij Canelo kunnen verslaan als ze in Mexico vechten, maar hij verslaat mij niet. Dat gaat niet gebeuren."

'Kom naar Griekenland'

Price heeft nu een update gegeven over een mogelijk gevecht. "Hij heeft het gezien", zegt Price. "Hij heeft me ook een bericht gestuurd." Daarin stond dat de 28-jarige Paul het wel tegen de 40-jarige darter op wil nemen.

Maar niet in Wales. "Kom naar Griekenland, man. En noem maar een bedrag", luidde het antwoord van Paul. Price heeft nog niet op dat bericht gereageerd. "Ik was een beetje bang. Ik moet wel even gaan trainen."

Price heeft wel wat ervaring met zware trainingen. Voor zijn carrière als darter speelde hij professioneel rugby in de eerste divisie van Wales.

Vincent van der Voort

Naar aanleiding van de uitspraken van Price daagde ook Nederlandse ex-profdarter Vincent van der Voort Paul uit. Dat deed hij in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl. "Ik kan hem ook gewoon uitdagen hoor, het gebeurt toch niet", lacht de Nederlander, die zich daarna richt tot de camera en Paul. "Die kwakzalver sla ik alle kanten op. Dat kan ik ook makkelijk zeggen, gaat nooit gebeuren."

Toch vond podcastpresentator Damian Vlottes het gedurfd dat Van der Voort zich zo uitsprak. "Met zijn Nederlandse vriendin Jutta Leerdam..." Van der Voort kan er alleen maar om lachen. "Ik maak gewoon een onmogelijk contract, dat wordt nooit getekend", onthult hij zijn plannetje als het echt zover komt.