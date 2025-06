De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, Ireen Wüst, is vorige week moeder geworden. Samen met haar vrouw, voormalig schaatser Letitia de Jong, verwelkomde ze een dochtertje. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken Ellen Hoog en Naomi van As het bijzondere moment en hun eigen ervaringen met het moederschap.

“Ireen Wüst is bevallen van een dochtertje! Samen met Letitia de Jong. Dat is natuurlijk fantastisch”, begint Hoog enthousiast. “Ze zijn helemaal in de wolken. Er stond een super schattige foto op Instagram. Hopelijk gaat alles goed in huize Wüst-De Jong.”

'Ander leventje'

“Dat wordt wel even een ander leventje voor de dames, met een kleintje erbij”, merkt Van As op. Hoog reageert: “Ze heeft gelukkig wel even een periode gehad tussen haar afscheid van het schaatsen en de zwangerschap waarin ze andere dingen kon doen. Dat hadden wij ook, even tijd om van het gewone leven te genieten.”

“Zonder verplichtingen, zonder strakke schema’s”, beaamt Van As. Hoog grapt: “En nu zit ze weer in schema’s! Back to the old days.” Van As lacht mee: “Een flesje om zo laat, daarna naar bed… zo veel plasluiers… allemaal dat soort dingen.”

'Je ging helemaal stressen'

Beide olympisch kampioenen weten als moeders hoe overweldigend de eerste periode kan zijn. “Je ging helemaal stressen als ze overdag niet sliepen, want dan wist je: dan slapen ze ’s avonds ook slecht”, vertelt Hoog.

“En die nachten… slapeloze nachten”, vult Van As aan. Hoog sluit af: “Maar Ireen, van harte gefeliciteerd. Bij jou gaat het vast allemaal wél soepel.” Van As lacht: “Geniet ervan! Het is geweldig. Happy kraamtijd!”

