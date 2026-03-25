Sylvie Meis is al decennia lang enorm populair en daar komt voorlopig geen eind aan. De vrouw die onder meer beroemd werd als presentatrice en model was aanwezig op een bijzondere avond in Duitsland en kreeg daar behoorlijk veel complimenten.

De inmiddels 47-jarige Meis was enkele dagen geleden present op een avond ter ere van de Spa Awards. Daar viel de beroemdheid ook in de prijzen. Ze mocht de Female Empowerment Award in ontvangst nemen en was daar maar wat blij mee, zo schreef ze eerder al op Instagram. "Deze award is niet alleen voor mij, maar ook voor elke vrouw die haar pad zoekt, haar stem ontdekt en leert hoe ze haar eigen kracht herkent."

Feest op luxe locatie

De awardshow werd in het Duiste plaatsje Baden-Baden gehouden. Uiteraard ging het niet om de prijsuitreiking, maar ook om de gezelligheid en leuke feestje er omheen. Meis was aanwezig bij een sprankelende avond in Casino Baden Baden, waar het iconische merk Cosmopolitan een feestje organiseerde. Meis genoot volop, zo schreef ze.

"Avonden zoals deze herinneren je eraan dat elegantie, glamour en geweldige energie nooit uit de mode raken", stelt Meis. Wat betreft de Duitse tak van Cosmopolitan is de Nederlandse daar een voorbeeld bij uitstek van, Via hetzelfde sociale medium deelt Cosmopolitan, dat wereldwijd een miljoenenpubliek heeft, foto's van de avond. Daar is Meis uiteraard ook op te zien.

Meis en co worden omschreven als 'tijdloos, elegant en glamoureus'. Uiteraard was Meis, net als alle anderen vrouwen die in het zonnetje werden gezet, gevleid en reageerde ze met de nodige hartjes op de complimenten van het blad.

Populair in Duitsland

Dat Meis voor zulke evenementen wordt gevraagd en prominente prijzen in ontvangst neemt, is niet zo vreemd. Zeker in Duitsland is ze razend populair. Dat ontstond pakweg twintig jaar geleden, toen ze met haar toenmalige partner Rafael van der Vaart de overstap van Ajax naar Hamburger SV maakte. Van der Vaart timmerde aan de weg als topvoetballer, maar Meis zat zeker niet stil. Zij presenteerde onder meer populaire televisieprogramma's bij onze zuiderburen.

Het huwelijk tussen Meis en Van der Vaart hield echter geen stand. Begin 2013 maakte het stel bekend uit elkaar te gaan en later dat jaar werd de scheiding officieel. Van der Vaart heeft inmiddels al jaren een relatie met tophandbalster Estavana Polman. Tot voor kort was Meis ook gelukkig in de liefde. Ze was samen met de Duitser Patrick Gruhn, maar die relatie strandde enkele maanden geleden.