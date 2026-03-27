Het nieuwe Oranje-shirt is deze week gepresenteerd en dat zorgt uiteraard voor de nodige discussie. Al jaren worden de shirts van het Nederlands elftal door Nike gemaakt, maar dit jaar slagen zij er niet in een succes af te leveren. Er is weinig creatiefs geleverd, waar juist Curaçao met Adidas wél de show steelt.

In een week dat de Oranje-spelers twee oefenwedstrijden spelen en veel commerciële klussen doen, is het tonen van de nieuwe Oranjeshirts er zeker één van. Nog voordat iedereen op Zeist was aangekomen, werd het felste shirt ooit gepresenteerd. Al vanaf 1996 is Nike de leverancier, maar het is tijd om daar eens vanaf te stappen. De laatste jaren verliest Nike terrein en maken ze niet meer de mooist mogelijke shirts voor Nederland.

Kritiek op Nike

Het idee is mooi met de verplaatsing van het logo, dat overigens lelijk reflecteert, maar het is een kopie van andere shirts. En dat maakt het zonde, er is weinig authentieks aan. Het uitshirt van Engeland heeft nu ook het logo in het midden, terwijl shirts van Frankrijk - ook uit de stal van Nike - veel exclusiever zijn.

Het kan dus wél, maar het is al jaren inspiratieloos bij Oranje. Teveel shirts van Nike zitten in een standaard stramien, ze zijn veel hetzelfde. Dit jaar is er een vage link naar het WK in 1994, met een wit uitshirt, maar dat is het dan ook.

Dit jaar klagen de fans ook over de prijs. Uiteraard stijgt de prijs van alles, dus ook van de shirts. Maar men wil wel waar voor het geld. Dat krijgen ze niet bij dit 160 euro kostende Oranjeshirt van Nike. Natuurlijk is het merk commercieel en willen ze geld vangen voor het shirt, maar maak dan wel een shirt dat in de smaak valt bij het publiek.

Concurrent Adidas

Wat dat betreft moet NIke een hoop leren van concurrent Adidas. Dat heeft uitgepakt met shirts die wereldwijd in de smaak vallen. Mensen die totaal niks hebben met landen als Curaçao, Mexico of Colombia, lopen wel weg met hun shirts. Adidas heeft ingespeeld op de huidige trend onder voetbalshirts: moderne tricots met een klassieke, historische touch.

A kit built on culture – featuring a crisp pastel yellow base with pops of colour inspired by the sunlit facades of Willemstad. Pre-order NOW on https://t.co/5vfb70nRgU (available mid-May)@adidasfootball @adidasoriginals #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/LubgVHUN1T — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) March 20, 2026

Denk aan het Italiaanse thuisshirt met laurierbladen die verwijzen naar de Romeinse tijd én het historische Adidas-logo. Of het uitshirt van Curaçao dat al gauw de wereld overging. Het shirt is gebaseerd op de felgekleurde huisjes in Willemstad. Daarmee speelt Adidas, voormalig partner van Oranje, in op de huidige trends. Shirts zijn niet aan te slepen, iets wat Oranje ook zou willen zien. 30 jaar lang bij Nike is lang, dit is een mooi moment om over te stappen. Tijd voor een frisse, nieuwe blik.