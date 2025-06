'Doodsbange' Sylvie Meis over heftige periode met Rafael van der Vaart: 'Dat zei mijn dokter tegen mijn man'

Sylvie Meis (47), de ex-echtgenote van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, heeft een glansrijke carrière als presentatrice, model en influencer. Qua gezondheid had ze de nodige ups en downs, met als grootste schrik borstkanker. Daarop blikt Meis zestien jaar later terug.

In 2009 kreeg, Meis, toen 31, de diagnose borstkanker. Ze onderging een borstoperatie en chemotherapie. Ondanks de schok bleef ze positief en stopte ze niet met werken als tv-presentatrice. In 2010 werd ze schoon verklaard. Haar openheid hielp borstkanker bespreekbaar maken en ze werd een inspiratie voor velen.

'Ik was doodsbang'

En ook nu, in 2025, schroomt Meis niet om over die donkere periode te spreken. In een podcast van de Duitse krant BILD gaat ze terug naar die dag in 2009, toen ze een knobbeltje bij haar borst ontdekte. Haar dokter vond dat ze zich niet al te druk moest maken. Maar Meis, destijds nog Sylvie van der Vaart geheten, vertrouwde het allerminst en stond erop dat er meer onderzoek zou plaatsvinden.

"Mijn dokter zei destijds tegen mijn man: dat koppige heeft waarschijnlijk haar leven gered", zegt ze, waarbij 'mijn man' dus verwijst naar Rafael van der Vaart, destijds speler van Real Madrid. Meis onderging een operatie en kreeg daarna zes maanden een behandeling op basis van chemotherapie. "Ik denk iedere dag aan kanker. Ik was doodsbang", zegt ze.

Bonusmama Estavana Polman feliciteert 'grote bink' Damián van der Vaart, moeder Sylvie Meis reageert Estavana Polman heeft woensdag haar stiefzoon Damián van der Vaart in het zonnetje gezet op zijn negentiende verjaardag. 'Gefeliciteerd grote bink', schrijft ze bij een Instagram-post, waar zijn echte moeder ook op heeft gereageerd.

Levens redden

Meis vindt het belangrijk om dit soort persoonlijke thema's open en bloot te bespreken. Want dat kan vrouwen aansporen om zelfonderzoek te doen of op tijd naar de dokter te stappen en daar geen genoegen te nemen met oppervlakkige diagnoses. "Voorzorg redt levens. De mijne werd ook gered", aldus Meis.

En Meis benut haar leven en alle kansen die ze daarin krijgt uitstekend. Zo was ze eerder deze maand in Griekenland om voor de Duitse tv een programma te presenteren. "Verdrietig om deze prachtige plek te moeten verlaten", schreef ze op social media bij een foto waarin ze haar vertrek uit Griekenland aankondigt. "Maar er staat een familievakantie op de planning. Kan niet wachten om vakantie te vieren met mijn zoon."

Rafael van der Vaart, vriendin Estavana Polman én ex Sylvie Meis uit hun dak na bijzonder moment Het was groot feest in huize Estavana Polman en Rafael van der Vaart. Het verliefde sportkoppel volgde samen met hun dochtertje Jesslynn een belangrijke wedstrijd van Dámian van der Vaart. Het leverde de nodige spanning en uiteindelijk prachtige beelden op. Ook ex Sylvie Meis deelde in de feestvreugde.

Damián van der Vaart

Meis kreeg een zoon met Van der Vaart: Damián. Hij werd onlangs 19 jaar oud en treedt in de voetsporen van zijn vader. Hij speelt namelijk in de jeugd bij Ajax. Damián en zijn moeder hebben een goede band, maar moeten elkaar ook vaak missen. Het model woont vanwege haar werk in Duitsland.