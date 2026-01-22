Sylvie Meis deelt openlijk op sociale media dat ze de natuur een handje helpt om een mooi uiterlijk te behouden. De ex-vrouw van oud-voetballer Rafael van der Vaart geeft dan ook een inkijkje op Instagram in het herstel van een heftige ingreep en de waarschuwing van haar arts. "Je kunt je ogen misschien niet meer openen."

Meis onderging een CO2-laserbehandeling, waarvan ze lang moest herstellen. Haar gezicht was erg aangetast, zoals ze laat zien in een video. Haar wangen zijn wat gezwollen en bedekt met rode vlekjes.

Zwaar herstel

Het model en presentatrice had de ingreep al eens eerder ondergaan, twee jaar geleden. "Deze keer waren de instellingen verhoogd voor een nog beter resultaat." Dat houdt in dat er rond de ogen een diepere behandeling plaatsvond voor meer collageenstimulatie. "En ja, het herstel was zwaarder dan de vorige keer."

Waarschuwing van arts

Daar was ze op voorhand al voor gewaarschuwd. "Door, in mijn ogen, de beste dokter en goede vriend Emi. 'Je kunt je ogen misschien niet meer open doen in de ochtend, vanwege de zwelling'", zei hij.

Toch besloot Meis het risico te nemen. "Raad wat er gebeurde? Precies dat", schrijft ze. Ze kreeg daardoor wel even een 'reality check' en moest rust houden om haar gezicht te laten herstellen. "Een paar dagen thuis, geen make-up, geen evenementen, alleen herstel, geduld en Netflix."

Geen selfies

Gelukkig kwamen er een aantal goede vrienden langs om haar gezelschap te houden en voor de 47-jarige te zorgen. Bovendien noemt Meis nog een voordeel van de hele situatie. "Kunnen we het erover hebben hoe bevrijdend het is om geen selfies te hoeven nemen voor een hele week?"

Een week later is Meis heel blij met het resultaat. "En dit is pas het begin. De resultaten ontwikkelen zich in zes maanden en kunnen jaren zichtbaar blijven." Ze noemt het 'een investering voor de huid'. "Was het intens? Ja. Was het het waard? 100 procent."

Cosmetische ingrepen

Meis er altijd open over geweest dat ze wel wat cosmetische ingrepen heeft ondergaan in haar gezicht. Ze gebruikt fillers in haar gezicht en heeft haar lippen laten opspuiten. Daarnaast sport ze, drinkt ze veel water en eet ze gezond om er goed uit te zien. "Het is ook wel eens fijn om te zeggen: 'Ja ik heb goede genen én ik gebruik fillers en daarmee kan ik dat wat je nu ziet bereiken'", zei ze eerder in een interview.