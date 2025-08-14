Het gaat goed met Sylvie Meis. De bekende ex-partner van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart kent de laatste tijd een paar bijzondere hoogtepunten in het leven. Daar staat de inmiddels 47-jarige op Instagram maar al te graag bij stil.

Het leven lacht haar toe en dat mag iedereen weten. Meis, die nog altijd naam maakt als onderneemster en media-icoon, is volop in het nieuws en dat is vooral positief. Ze zit goed in haar vel en deelt vol trots een foto waar ze stralend op staat.

"Ik geniet gewoon van het leven", schrijft ze bij een fotoserie op Instagram. Ze poseert daarbij op de reling vlak bij het water en dat zegt volgens haar alles. "Meer heb ik er niet aan toe te voegen."

Succes van zoon Damian van der Vaart

Het regent immers successen voor Meis. Niet alleen dankzij haar eigen prestaties, maar ook die van familieleden. Zo was er onlangs een fraai moment rondom Damian van der Vaart. Dat is de zoon van haar en van Rafael van de Vaart. De negentienjarige speelt sinds een aantal jaar in de jeugdopleiding van Ajax en maakte zijn officiële debuut. Namens Jong Ajax viel hij eerder deze maand in in de Keuken Kampioen Divisie. Meis was er als de kippen bij om haar zoon publiekelijk in het zonnetje te zetten.

Weer gelukkig in de liefde

Ook rondom Meis zelf was er het nodige nieuws. De vrouw die jarenlang hét showkoppel vormde met Van der Vaart is weer gelukkig in de liefde. Ze is, zo bleek recent, ongeveer een jaar samen met Patrick Gruhn. Onlangs waren ze samen op het Spaanse feesteiland Ibiza. Enkele maanden geleden werd Meis samen met de miljonair Gruhn al zoenend gespot. Niet veel later werd de relatie bevestigd.

De jaren daarvoor wilde het niet echt lukken in de liefde. Meis en Van der Vaart gingen in 2013 met de nodige trammelant uit elkaar. Waar Van der Vaart snel het liefdesgeluk weer hervond bij tophandbalster Estavana Polman, duurde het met Meis langer. Ze was nog verloofd met de Arabische zakenman Charbel Aouad en trouwde kortstondig met kunstenaar Niclas Castello. Nu lijkt het wederom goed raak.

Succes in Duitsland

Ook op zakelijk gebied is Meis nog altijd in trek. De Brabantse werd tijdens Van der Vaarts voetbalperiode bij Hamburger SV ook een ster in Duitsland en plukt daar nog altijd de vruchten van. Op haar Instagram regent het samenwerkingen met bedrijven uit Duitsland.