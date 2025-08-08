De Duitse editie van een befaamd blootblad wil dat Sylvie Meis haar kleren uitdoet voor een pikante fotoshoot. De voormalig echtgenote van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart heeft gereageerd op de lokroep van het tijdschrift.

Florian Boitin is de hoofdredacteur van de Duitse Playboy en hij blijkt al een tijdje achter Meis aan te zitten, in een poging haar te strikken voor het blootblad. Tegenover OK! Magazine laat Meis weten wat haar antwoord is. "Toen ik Let’s Dance presenteerde, was het Florian Boitin die de meeste bloemen naar mijn garderobe stuurde. Hij flirtte behoorlijk hard met me om me over te halen."

Ondanks de charme die Boitin in de strijd wierp, moest Meis hem teleurstellen: ze gaat niet naakt poseren. "Dat heb ik als jong meisje aan mijn vader beloofd", legt ze uit. "Wel ben ik er trots op dat ik een keer in de Playboy stond, maar dan gekleed."

Nieuwe relatie van ex-spelersvrouw Sylvie Meis

Meis (47) heeft een relatie met de 34-jarige Duitser Patrick Gruhn, zo bevestigde ze in juni 2025 in een interview met het Duitse RTL. Eerst wil ze nog weglopen als haar de vraag gesteld wordt, maar even later zegt ze: "Ik ben heel erg gelukkig." Op een persbijeenkomst zitten Meis en Gruhn veel samen en stralen ze in alles uit dat ze een stel zijn.

De dertien jaar jongere Gruhn is een Duitse ondernemer die flink geld heeft verdiend al de afgelopen jaren. Zo handelt hij in crypto en is hij als techondernemer ook actief bij verschillende beginnende bedrijfjes. Zijn vader was ook een hele bekende man in Duitsland. Rolf Eden overleed in 2022 op 92-jarige leeftijd na een roemrucht leven.

Sylvie Meis zou een man willen zijn (voor één dag)

Die keer dat Meis gekleed in de Duitse Playboy stond is vrij recent: mei 2025. In het interview ging het onder meer over haar wens om voor één dag een man te zijn. "Ik hoop dan natuurlijk dat ik de mannelijke versie van mezelf ben", zei ze. "En ik zou dan zeker seks hebben met een vrouw."