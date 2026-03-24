Sylvie Meis stal zondag de show tijdens een prijsuitreiking in Duitsland. Maar in Nederland gaat nu ook een opvallend moment van de presentatrice rond. Stuntelend maakte ze haar opwachting bij het gala. "Met een beetje lef en humor kom je een heel eind."

Meis viel in de prijzen bij de GALA Spa Awards in Baden-Baden. Ze mocht de Female Empowerment Award in ontvangst nemen. Een prachtige prijs die ze opdroeg aan 'alle vrouwen die hun weg zoeken, hun stem vinden en leren om hun eigen kracht te herkennen."

De ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart verscheen op het gala in een prachtige lichtroze jurk, die bestond uit een korset met daarover een lange sleep gedrapeerd. Een uniek ontwerp, dat nog niet zo makkelijk was om in te bewegen.

Zelfspot

Bij haar aankomst bij de awardshow was dat duidelijk te merken. Meis werd vastgelegd terwijl ze probeerde de trap naar de entree op te lopen. Ze deelde de beelden zelf via Instagram en ontving daar een hoop lof voor. Onder andere van het account van LINDA. Magazine.

"Sterk staaltje zelfspot", schreef het Nederlandse blad. "In een prachtige jurk die duidelijk niet gemaakt was voor trappen, werd het even creatief omhoogkomen."

'Een beetje stuntelen

“Ik had niet geoefend om in deze jurk de trap op te lopen”, zei Meis zelf over de klunzige beelden. Daarmee oogst ze veel lof. "En juist dat vinden we heerlijk: een beetje stuntelen, gewoon doorpakken en er vooral om kunnen lachen", aldus LINDA. "Want perfect hoeft het niet te zijn, met een beetje lef en humor kom je een heel eind."

Meis groeide uit tot een icoon in Duitsland met haar presentatieklussen en modellenwerk. Bovendien is ze succesvol ondernemer. De 47-jarige heeft ook een zoon met voormalig Oranje-international Van der Vaart: Damián. De 19-jarige treedt in de voetsporen van zijn vader als voetballer. Hij speelt als middenvelder bij Jong Ajax.