Sylvie Meis, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, heeft dit weekend een mooie prijs in ontvangst mogen nemen. Na de uitreiking deelt ze een emotioneel bericht op sociale media om uit te leggen wat de award voor haar betekent. "Een enorme eer."

Meis mocht in Duitsland de Female Empowerment Award in ontvangst nemen. "Echt zo speciaal", schrijft het model en presentatrice op Instagram. Ze bedankt de organisatie voor de 'enorme eer'. "Het betekent meer voor me dan ik onder woorden kan brengen."

Toch doet ze een poging om haar gevoel over de titel toe te lichten. "Voor mij betekent kracht om te weten dat je niet perfect hoeft te zijn. Het gaat erom veerkrachtig te zijn en continu voorwaarts te bewegen, zelfs op de meest uitdagende momenten."

'We hoeven niet perfect te zijn'

"In de loop der jaren heb ik geleerd dat echte kracht niet ligt in perfectie, maar in groei, in eerlijkheid en in keer op keer opnieuw opstaan", vervolgt ze. Meis draagt de prijs vervolgens op aan "alle vrouwen die nog steeds hun weg zoeken, hun stem ontdekken en leren om hun eigen kracht te herkennen."

"We hoeven niet perfect te zijn, maar we kunnen wel dapper zijn. We kunnen veerkrachtig zijn. Dat is waar onze kracht ligt", besluit ze.

Succesvolle carrière

Meis groeide uit tot een icoon in Duitsland met haar presentatieklussen en modellenwerk. Bovendien is ze succesvol ondernemer. Ze heeft 1,3 miljoen volgers op Instagram en spreekt zich vaak uit over haar vrouwelijkheid, het moederschap en haar succesvolle carrière op sociale media en in interview. De 47-jarige heeft een zoon met oud-topvoetballer Rafael van der Vaart: Damián. De 19-jarige treedt in de voetsporen van zijn vader als voetballer. Hij speelt als middenvelder bij Jong Ajax.

Meis en Van der Vaart trouwden in 2005. Ze gingen in 2013 uit elkaar. De voormalig Oranje-international heeft inmiddels een relatie met tophandbalster Estavana Polman. Zij kregen samen een dochter: Jesslynn.