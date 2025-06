Ze is nooit helemaal verdwenen uit de spotlights, maar Sylvie Meis weet de schijnwerpers de afgelopen dagen veelvuldig op haar gericht. De ex-vrouw van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart werd onlangs zoenend met een bekende man gespot. Niet veel later laat ze van zich horen door wat wijze adviezen te delen over wat haar gelukkig maakt. Ze speelt met haar vriendinnen een bekend spelletje.

De 47-jarige Meis werd een week geleden gespot met een oude bekende op het Spaanse feesteiland Ibiza. De beelden logen er niet om: Meis was duidelijk te zien met Patrick Gruhn. De 34-jarige werd vorig jaar al voor het eerst samen gezien met Meis, maar de romantiek leek slechts tijdelijk.

Eerder dit jaar had Meis het namelijk over 'een frisse start' en leek ze te hinten op het feit dat ze weer vrijgezel was. Ook op Valentijnsdag schonk ze vooral aandacht aan haar eigen leven en blikte ze terug op de liefdes die ze had gehad. Toch lijken Meis en Gruhn nog altijd bij elkaar.

Meis zwijgt vooralsnog in alle talen, maar verspreidde sindsdien wel de nodige wijze raad. Op Instagram liet ze via een samenwerking met een merk weten wat haar gelukkig maakt, naast haar liefdesleven dus. Want: 'Het leven is te kort om altijd maar serieus te doen", vindt ze.

Volgens Meis moeten we de innerlijke jeugd in ons lichaam omarmen. "Speel als een kind, lach veel en geniet van ieder moment." Vervolgens is te zien hoe ze samen met een paar vriendinnen een potje tafelvoetbal speelt. "Meer kun je je niet wensen", aldus Meis.

Beroemd huwelijk met Rafael van der Vaart

Meis werd in één klap beroemd in Nederland toen ze meer dan twintig jaar geleden een relatie kreeg met Rafael van der Vaart. De man die later 109 interlands voor Oranje zou spelen was destijds nog actief voor Ajax. Na zijn vertrek naar Hamburger SV en hun bruiloft werd Meis door het nodige televisiewerk ook in Duitsland een beroemdheid.

Het droomhuwelijk van 2005 hield echter geen stand. Op nieuwjaarsdag maakte het koppel bekend uit elkaar te gaan. Bijna een jaar later was de echtscheiding definitief beklonken. Van der Vaart vond na een aantal jaar in 2016 het hernieuwde liefdesgeluk. Sindsdien is hij gelukkig met tophandbalster Estavana Polman. Bij Meis lijkt de liefde dus ook weer in de lucht te hangen .