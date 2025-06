Estavana Polman (32) en Rafael van der Vaart (42) zijn al negen jaar een gelukkig liefdeskoppel. De tophandbalster en de oud-voetballer kregen in 2016 een relatie. Van der Vaart is enorm te spreken over zijn vriendin, zo bleek toen hij een pikant dilemma voorgeschoteld kreeg.

Van der Vaart maakte naam als topvoetballer, maar is inmiddels ook een fanatiek padelspeler. Hij is zelfs samen met olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Melo toernooidirecteur van Premier Padel in Ahoy Rotterdam. Mede daardoor was Van der Vaart te gast in de videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat. Daar werd hij aan de tand gevoeld door Moreira de Melo en oud-tennisser John van Lottum.

Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart openhartig over enorme teleurstelling: 'Dat doet nog steeds pijn' Rafael van der Vaart speelde 109 interlands, won de nodige prijzen in binnen- en buitenland en mag terug trots zijn op een puike voetbalcarrière. Inmiddels is hij een bedreven padelspeler en voetbalanalist, maar één moment uit zijn voetballoopbaan kan hij maar moeilijk loslaten.

'Ik heb zo'n mooie vrouw'

De presentatoren willen dolgraag weten wat Van der Vaart zou kiezen tussen nooit meer seks of nooit meer padellen. Voor sommigen een duivels dilemma, maar niet voor de 109-voudig international. Hij kiest blind voor zijn geliefde Estavana Polman. "Dat is een heel makkelijke. Seks op de padelbaan", grapt hij. Om er vervolgens serieus aan toe te voegen. "Nooit meer padellen. Dan ga ik voor het genot. Ik heb zo'n mooie vrouw."

Tophandbalster Estavana Polman showt haar kunsten na hereniging met Rafael en Damián van der Vaart Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn weer herenigd op vakantie. Ook de zoon van de oud-topvoetballer, Damián, is aangesloten bij het familietripje. Ze beleven meteen een sportief onderonsje.

Overigens kreeg Van Lottum de lachers al meteen op zijn hand toen hij het dilemma voorlas. "Wauw... Het laatste heb ik al niet...", waarna Van der Vaart en Moreira de Melo hard in de lach schieten. Van der Vaart: "Het kan alleen maar beter."

Meevaller voor Fatima Moreira de Melo

Moreira de Melo hoeft ook niet lang te twijfelen. "Ik heb een hele mooie man, maar ik ga ook voor nooit meer seks dan." En dat komt volgens Van Lottum goed uit, want Raemon Sluiter (haar partner) zou hetzelfde gekozen hebben. "

Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart krijgt ervan langs in challenge met ex-topsporters: 'We hebben hem te pakken' Rafael van der Vaart is een fervent padelspeler. De voormalig profvoetballer is dan ook te gast in de gloednieuwe show Sportnieuws.nl Padelpraat om vol passie over de snelst groeiende sport van Nederland te praten. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn kennis over padel? In een heuse quiz met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum krijgt Van der Vaart de lachers op zijn hand.

Check hier Sportnieuws.nl Padelpraat

De eerste aflevering van de gloednieuwe videoshow met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum is hier te bekijken. De eerste gast is dus Rafael van der Vaart. Tweewekelijks komt er een nieuwe aflevering online via de kanalen van Sportnieuws.nl. Check de aflevering met Van der Vaart, die wordt uitgedaad met dilemma's