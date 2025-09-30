Sylvie Meis timmert als presentatrice hard aan de weg in Duitsland. In een Instagrambericht deelt de 47-jarige bij een sportieve foto haar advies voor een succesvolle carrière. 'Talent kan de deur openen...'

Meis doet veel presentatieklussen bij onze oosterburen en is daar uitgegroeid tot een echte ster. Zo gaat ze komende tijd schitteren als presentatrice bij de Duitse variant van Love Island.

'Talent kan de deur openen...'

Meis onthulde dinsdag op haar Instagram hoe je volgens haar het pad naar succes moet bewandelen. "Toewijding en discipline banen de weg naar grootsheid", zo schrijft ze bij een post waarin ze aan het hardlopen is. "Talent kan de deur openen, maar het is consistentie wat je in het spel houdt."

Verder benadrukt Meis dat haar weg naar succes niet binnen één dag is gelukt. "De waarheid is: succes komt niet van de ene op de andere dag. Het bouw je dag na dag op. Door kleine gewoontes, bewuste keuzes en door te blijven werken, zelfs als de motivatie afneemt."

'Succes is niet één moment'

Meis onthult haar visie: ''Dit is het verschil. Toewijding is je waarom: je doel, je langetermijnvisie. Discipline is je hoe: de structuur die je op koers houdt, zelfs op moeilijke dagen.''

De ex-vrouw van topvoetballer Rafael van der Vaart sluit af met een advies aan haar vele volgers. ''Stel realistische routines op, in plaats van perfectie na te streven. Focus op vooruitgang, niet op directe resultaten. Houd je overwinningen bij, zelfs de kleine om gemotiveerd te blijven.''

Want volgens Meis moet jij altijd doorgaan, ondanks dat het niet altijd top met je gaat. ''Onthoud: op zeventig procent presteren is nog steeds beter dan helemaal niet komen opdagen. Succes is niet één moment, het is een optelling van inspanningen. En elke keer dat je discipline boven comfort kiest, kom je een stap dichterbij.''

Damián van der Vaart

De zoon van Van der Vaart en Meis, Damián van der Vaart, is bezig met zijn pad naar succes. De 19-jarige Van der Vaart maakte dit seizoen zijn debuut in het betaald voetbal bij Jong Ajax. Ook Meis keerde hiervoor terug naar Nederland om haar zoon te supporten. Zo deelde ze zondag dat ze een familiedag met Van der Vaart had na zijn training.