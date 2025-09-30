Yolanthe Cabau woont al een tijdje in Los Angeles in de Verenigde Staten. Maar nu is ze voor even terug in Nederland. De ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder geeft op Instagram een inkijkje in haar overnachting.

De actrice en onderneemster heeft Amerika even verlaten voor Nederland. Daar gaat ze meteen weer aan de slag. Vlak nadat ze uit het vliegtuig is gestapt, wordt ze alweer verwacht in een filmstudio, zo laat ze weten op Instagram.

Met bestie in bed

Samen met haar beste vriendin Jennifer staat ze vervolgens hard te trainen in de sportschool. Na die drukke dag is Cabau wel toe aan een goede nachtrust. Gelukkig heeft ze een fijn adresje in Nederland om de nacht door te brengen, namelijk bij haar bestie in bed.

"Altijd als ik in Nederland ben, hou ik ervan om bij mijn beste vriendin Jennifer thuis te verblijven", schrijft ze bij een foto van hen samen in haar Instagram Story. "Ze is de meest geweldige gastvrouw en we hebben altijd de beste gesprekken en lachwekkende momenten 's nachts."

Beautygeheim

Op de foto is ook te zien dat Yolanthe een stuk tape op haar borst geplakt heeft. Dat heeft een specifieke reden, onthult ze. "De sticker is bedoeld om de huid tussen mijn borsten niet te laten rimpelen", legt ze uit, voordat ze haar volgers een goede nacht wenst.

Cabau werd geboren op het Spaanse eiland Ibiza. Ze vluchtte op jonge leeftijd met haar moeder, broers en zussen naar Nederland wegens huiselijk geweld. Inmiddels is haar vaste woonplaats dus aan de andere kant van de atlantische oceaan, in Los Angeles. Over haar leven daar werd een realityserie op Netflix gemaakt.

Ze vertrok naar de Verenigde Staten na haar scheiding van voormalig Oranje-international Wesley Sneijder. Na de breuk verschenen er steeds meer details over hun relatie in de Nederlandse media en daar zat Cabau niet op te wachten. In LA leeft ze meer in de anonimiteit met haar zoon Xess Xava. Ze werkt daar ook aan haar acteercarrière.