Voor veel mensen staat familie op één, en dat geldt ook voor Sylvie Meis. Zo zette zij op zondag haar oudere broer op mooie wijze in het zonnetje.

Dit deed de ex van Rafael van der Vaart in een bericht op Instagram. "Vandaag vieren we mijn broer Daniël", zo begon ze haar liefdevolle boodschap. "Mijn ultieme maagd [sterrenbeeld red.]: scherp, slim stijlvol en verfijnd (natuurlijk)."

Van grote waarde

Daniël is echter niet alleen het ultieme sterrenbeeld, maar ook iemand die van ontzettend grote waarde is voor zijn zus. "Bovenal ben jij degene die me het hardst aan het lachen maakt, het beste advies geeft en me steeds weer herinnert aan wat familie écht betekent."

Meis laat dan ook duidelijk zien dat ze haar broer waardeert. "Ik ben zó dankbaar dat jij mijn broer bent. Ik hou eindeloos veel van je en nog verder! Gefeliciteerd met je verjaardag", zo sluit ze haar boodschap af.

Daniël is anderhalf jaar ouder dan Sylvie en leidt een totaal ander leven dan zijn zus. Terwijl zij regelmatig in de spotlights staat, blijft hij meer op de achtergrond. Daniël is actief in de politieke en communicatieve sector en werkt als adviseur Public Affairs voor de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij.

Hechte band

Hoewel Sylvie een stuk beroemder is dan haar broer, hebben de twee een hechte band. Dat laten ze geregeld zien met foto’s op Instagram. Ook sprak Daniël ooit openhartig over hun band in het Duitse Bild. "We kunnen urenlang praten. Het wordt nooit saai en we hebben altijd wat te lachen", zo deelde hij.

Daarnaast heeft broerlief niet alleen een goede band met zijn zus, maar ook met zijn man Marcel Abbringh. Na een jarenlange relatie stapten ze onlangs in het huwelijksbootje. Mooie tijden dus voor de familie Meis!