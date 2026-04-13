Sylvie Meis, de voormalige vrouw van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart, is maandag jarig. De moeder van Ajax-speler Damián van der Vaart is 48 jaar geworden. Op haar socials pakt ze flink uit op haar verjaardag.

De in Breda geboren Meis voelt zich dankbaar op haar 48e verjaardag. De presentatrice staat daar op Instagram uitgebreid bij stil. Ze deelt een video van zichzelf in een gouden jurk waarbij ze kaarsen uitblaast.

"Daar gaan we… 48 rondjes om de zon", schrijft Meis. "Nog steeds sterk, nog steeds dapper, nog steeds mezelf." Ze vervolgt: "Ik voel me vandaag zo dankbaar voor het leven, voor de liefde om me heen en voor de vriendschappen die me dragen."

Damián van der Vaart

In de stories deelt Meis nog meer verjaardagsbeelden. Zo is ze met haar broer en vriendinnen uit eten geweest in Hamburg en ontvangt ze felicitaties van haar zoon Damián van der Vaart, waarbij ze schrijft: "Ik hou van je, je bent mijn alles".

Lingerie

Meis heeft zich niet ingehouden bij het online vieren van haar grote dag, want vlak na middernacht kwam de eerste bijdrage en in de avond had ze al zeven posts op haar algemene pagina gewijd aan de feestdag. Op enkele foto's is ze gehuld in lingerie. Ze omschrijft het als: "Serving 48 with style".

Ervaringen

Volgens Meis hebben alle ervaringen haar gevormd. "Elke uitdaging, elk succes en elk moment van vreugde heeft me gebracht waar ik nu ben", aldus de presentatrice. Ze kijkt ook vooruit naar de toekomst. "Op naar een nieuw hoofdstuk dat ik omarm met zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en een hart vol dankbaarheid."

Prijs

Haar loopbaan speelt zich de laatste jaren vooral af in Duitsland, waar ze diverse tv-shows presenteert. In maart kreeg ze de Female Empowerment Award tijdens de uitreiking van de GALA Spa Awards in Baden-Baden. Volgens het blad GALA heeft Meis de prijs gewonnen omdat zij zich "al jaren inzet voor de solidariteit onder vrouwen en de bevordering van vrouwelijk ondernemerschap".

Meis zei destijds op Instagram dat "dit meer betekent voor mij dan ik kan uitdrukken" dat zij de onderscheiding in de wacht sleepte. "Voor mij betekent in je kracht staan dat je niet perfect hoeft te zijn. Het gaat erom veerkrachtig te zijn. Het gaat erom dat je dóórgaat, zelfs op momenten dat het leven je uitdaagt."