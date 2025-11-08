Topvoetballer Alessandro Bastoni heeft een vreselijke week beleefd, op persoonlijk vlak. De collega van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bij Inter werd beroofd toen hij niet thuis was. Inbrekers namen een buit van ongeveer een half miljoen euro mee. Bastoni speelde op dat moment in de Champions League.

De moderne villa van Bastoni staat in de luxe wijk Castelli Calepio, in de regio Bergamo. Hier woont de voetballer met zijn vrouw Camilla Bresciani en hun vierjarige dochter. Tijdens de bizarre inbraak was niemand thuis.

Volgens de reconstructie van het onderzoek arriveerde een bende van minstens vier personen rond 18.30 uur, direct na zonsondergang. De dieven sprongen over het hek, drongen binnen via een ventilatierooster en braken een kelderraam open. Het alarm ging af, maar de inbrekers hadden enkele minuten de tijd om toe te slaan. Ze namen Rolex-horloges, sieraden en merkkleding en -tassen mee.

Merken ter waarde van tienduizenden euro's

Het onderzoek wijst uit dat de dieven het gemunt hadden op waardevolle spullen. Waarschijnlijk hadden ze Bastoni's sociale media posts bestudeerd. Op foto's die het stel deelde, is het luxe interieur van de villa te zien: marmer, parket, een zwembad en een fitnessruimte. Maar ook details uit de garderobe van zijn vrouw, waaronder een tas van het merk Hermès Kelly, waarvan de waarde in de tienduizenden euro's loopt.

Camerabeelden tonen aan dat alle inbrekers maskers, mutsen en handschoenen droegen, gekleed in donkere kleding. Nadat het alarm afging, was de politie snel ter plaatse. Maar de overvallers waren al gevlucht. De politie en speciale eenheid van Bergamo analyseren nu beelden van omliggende beveiligingscamera's. Ze hopen zo sporen te vinden van het voertuig waarmee de criminelen zijn ontsnapt.

Voetballers steeds vaker doelwit van dieven

De zaak Bastoni is slechts de laatste in een reeks overvallen op voetballers in de regio Bergamo. Rafael Toloi, voormalig aanvoerder van Atalanta, werd op 3 maart 2024 beroofd. Zijn team verloor toen thuis van Bologna. De dieven namen gouden sieraden en enkele horloges mee, maar zonder een grote buit.

Ook de huizen van Luis Muriel, Merih Demiral, Jérémie Boga en Juan Musso werden ondersteboven gehaald. De politie vermoedt dat gespecialiseerde bendes achter deze inbraken zitten. Ze volgen wedstrijdprogramma's, sociale media-profielen en gewoontes van voetballers. Zo kiezen ze momenten uit waarop de huizen leeg zijn.

