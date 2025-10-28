De Spaanse doelman Josep Martinez van Internazionale is dinsdagochtend betrokken geraakt bij een tragisch verkeersongeval in de buurt van het trainingscomplex van de club. Een 81-jarige man in een rolstoel kwam daarbij om het leven.

Volgens het Italiaanse La Gazetto dello Sport gebeurde het ongeluk rond 09.30 uur in de omgeving van Como. Het gaat om een smalle weg met één rijstrook in elke richting. De man in de rolstoel zou volgens de eerste reconstructie plots van richting zijn veranderd, waardoor hij de rijbaan van Martinez opreed. De keeper kon de botsing niet meer voorkomen.

Martinez zichtbaar aangeslagen na ongeval

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de politie, kwamen snel ter plaatse, maar konden het leven van de man niet redden. Martinez bleef ongedeerd, maar was volgens La Repubblica 'zichtbaar aangedaan' en verkeerde in shock.

De 27-jarige doelman zou direct zijn gestopt om hulp te verlenen en bleef aanwezig tot de autoriteiten arriveerden. Volgens Italiaanse media werkte hij volledig mee aan het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Geen aanwijzingen voor schuld Martinez

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Eerste aanwijzingen wijzen erop dat het slachtoffer mogelijk onwel werd en daardoor plotseling op de weg terechtkwam. Er lijkt geen sprake te zijn van schuld aan de kant van de bestuurder.

Uit respect voor het incident heeft Internazionale de geplande persconferentie van trainer Cristian Chivu afgelast. De club heeft nog geen officieel statement naar buiten gebracht, maar volgens Italiaanse media is er grote verslagenheid binnen de organisatie.

Dramatisch nieuws overschaduwt week van Inter

Martinez speelt sinds deze zomer voor Inter, waar hij tweede doelman is achter Yann Sommer en teamgenoot is van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De Spanjaard kwam over van RB Leipzig en keepte eerder voor Las Palmas. Dit seizoen kwam hij tot dusver twee keer in actie in de Serie A.

Inter verloor dit weekend met 3-1 van Napoli en speelt woensdag in eigen huis tegen Fiorentina. Toch zal dat duel overschaduwd worden door het tragische ongeval waarbij de doelman betrokken raakte. De politie zet ondertussen het onderzoek voort met volledige medewerking van Martinez en zijn werkgever.

