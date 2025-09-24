Roberto Martinez, de huidige bondscoach van Portugal, heeft een minder prettig weekend achter de rug. Volgens Portugese media is de trainer slachtoffer geworden van een inbraak en is er voor zeker een miljoen euro aan spullen buitgemaakt.

Het medium TVI meldt dat de woning van Martinez in kuststad Cascais afgelopen zaterdag werd beroofd door inbrekers. Ze kwamen binnen via de keuken en zouden uiteindelijk een aantal sierraden en horloges hebben meegenomen. Die waren samen meer dan een miljoen euro waard.

De diefstal werd opgemerkt door de huishoudster, die in de kelder aan het werk was en later zag dat het huis was leeggeroofd. De bondscoach, zijn vrouw en hun twee kinderen waren op dat moment niet thuis.

Trainersloopbaan

Martinez komt uit Spanje, maar speelde het grootste deel van zijn carrière als speler in Groot-Brittannië en dat was ook waar hij zijn trainersloopbaan begon. Hij was jarenlang trainer van Swansea City, Wigan Athletic en Everton. Met Wigan Athletic degradeerde hij in 2013 uit de Premier League, maar in datzelfde seizoen bezorgde hij de club ook op sensationele wijze de FA Cup.

De coach werd in 2016 aangesteld als bondscoach van België. Met onze zuiderburen werd hij in 2018 derde op het WK en haalde hij de kwartfinales op het EK van 2021, maar na de uitschakeling in de groepsfase op het WK van 2022 vertrok hij.

Bondscoach Portugal

Martinez werd vlak daarna aangesteld als bondscoach van Portugal en met dat land doet hij het vooralsnog uitstekend. Op het EK werd vorig jaar weliswaar in de kwartfinales na strafschoppen verloren van Frankrijk, maar Portugal won deze zomer wel de Nations League. Ook kan het land zich in oktober al gaan plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar. Martinez en zijn spelers kregen onlangs echter ook een grote dreun te verwerken door het dodelijke ongeluk van aanvaller Diogo Jota.

