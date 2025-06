Lieke Klaver is na een succesvolle ronde van de Diamond League weer terug in Nederland, laat de topatlete weten op Instagram. Op het sportcentrum in Papendal volgde een nogal opvallend moment met een ploeggenote.

Klaver deelde een story van haar been, waar een natte vlek op te zien is. Teamgenote Myrte van der Schoot zit lachend op de grond. 'Ik ben thuis en iemand heeft me gebeten', schrijft de 26-jarige Klaver bij de foto. De dader van de aanval op de topatlete lijkt dus wel bekend.

Klaver kende een uitstekend weekend in Stockholm. Ze liep met 50,35 seconden haar snelste tijd van het seizoen op de 400 meter. Het leverde de regerend Europees kampioene van de 400 meter indoor de vierde plek op. De Amerikaanse Isabella Whittaker ging er met het goud vandoor. De focus voor Klaver ligt nu op het vasthouden van deze lijn richting de grote toernooien later dit seizoen.

IJsje halen in Stockholm

Na haar snelle ronde over de atletiekbaan in de Zweedse hoofdstad werd zij - samen met een paar collega's - in de watten gelegd. Ze zochten de verkoeling op en kwamen uit bij een ijssalon. Maar de groep atleten had wel geluk. 'Een grote shoutout naar Kenny's Gelato voor het wachten op ons met hun sluitingstijd (die was 20.00 uur) zodat we na de wedstrijd het beste ijs konden halen', schrijft Klaver in haar Instagram Stories.

Dat ijsje nam ze samen met landgenote Nadine Visser, maar ook met buitenlandse collega's als Pia Skrzyszowska (100 meter horden), Boglárka Takács (sprintster), Torrie Lewis (sprintster), Bianca Williams (sprintster) en Thelma Davies (sprintster).

Femke Bol

Voor Femke Bol geen bolletje ijs, ondanks dat zij een indrukwekkende tijd liep op de 400 meter horden. Met een tijd van 52,11 seconden nam zij het stadionrecord over. Het betekende alweer haar 26e overwinning in de Diamond League.