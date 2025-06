Topatlete Lieke Klaver begint langzaam weer in vorm te raken. De 400 meterspecialiste liep zondag tijdens de Diamond League in Stockholm haar snelste tijd van het seizoen. Na de wedstrijd zocht ze met een groep atletiekcollega's de verkoeling op.

De 26-jarige Klaver liep naar een tijd van 50,35 seconden. Het is de beste tijd van het seizoen voor de Europees Kampioene Indoor, maar bij de Diamond League in Zweden eindigde ze als vierde. De Amerikaanse Isabella Whittaker ging er met de titel vandoor.

Topatlete Lieke Klaver noteert snelste seizoenstijd bij Diamond League in Stockholm Lieke Klaver liep zondag tijdens de Diamond League in Stockholm met 50,35 seconden haar snelste tijd van het seizoen op de 400 meter. De Nederlandse topatlete moest genoegen nemen met de vierde plek; de overwinning ging naar de Amerikaanse Isabella Whittaker.

Stockholm

De snelle tijd in Stockholm volgt op een mindere prestatie tijdens de Fanny Blankers-Koen Games. Bij het atletiekevent in eigen land rende Klaver de 200 meter met weinig succes, tot teleurstelling van haarzelf.

Zelfs in Zweden was het dit weekend een lekker weertje en dus trokken Klaver en collega's erop uit. Ze zochten de verkoeling op en kwamen uit bij een ijssalon. Maar de groep atleten had wel geluk. 'Een grote shoutout naar Kenny's Gelato voor het wachten op ons met hun sluitingstijd (die was 20.00 uur) zodat we na de wedstrijd het beste ijs konden halen', schrijft Klaver in haar Instagram Stories.

Topatlete Lieke Klaver behaalt ook naast atletiekbaan succes: 'Dat hoort echt bij mij' Lieke Klaver werkt naast haar atletiekcarrière ook op een andere manier aan haar toekomst. De topatlete studeert dit jaar af. Ze rondt een studie Sportkunde af. Met het drukke leven van een topsporter is dat niet makkelijk.

Groep atleten

Klaver was niet de enige die wel oren had naar heerlijk schepijs. De Nederlandse specialiste op de 100 meter horden Nadine Visser was ook van de partij. Net zoals een grote groep buitenlandse atleten. Pia Skrzyszowska (100 meter horden), Boglárka Takács (sprintster), Torrie Lewis (sprintster), Bianca Williams (sprintster) en Thelma Davies (sprintster). Opvallend is hoe internationaal de groep was: Klaver en Visser waren de enige atleten uit de groep die uit hetzelfde land komen. De groep liep in hun uitloopkleding door de stad met hun ijsjes in de hand.

Topatlete Femke Bol geeft duidelijk signaal af met stadionrecord bij Diamond League Stockholm Femke Bol liet zondag bij de Diamond League in Stockholm zien in topvorm te zijn. De Nederlandse topatlete won de 400 meter horden in een nieuw stadionrecord van 52,11 seconden en toonde daarmee aan haar concurrentie in topvorm te verkeren.

Femke Bol

Femke Bol kwam ook in Stockholm in actie. Op haar afstand - de 400 meter horden - snelde ze naar een stadionrecord van 52,11 seconden. Ze pakte haar 26ste overwinning in de Diamond League.

Op de 100 meter horden behaalde Nadine Visser een mooie derde plaats. De 30-jarige atlete uit Hoorn klokte een tijd van 12,49 seconden, net iets boven haar persoonlijke beste tijd.