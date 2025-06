Lieke Klaver liep zondag tijdens de Diamond League in Stockholm met 50,35 seconden haar snelste tijd van het seizoen op de 400 meter. De Nederlandse topatlete moest genoegen nemen met de vierde plek; de overwinning ging naar de Amerikaanse Isabella Whittaker.

Klaver begon de race in baan acht sterk en hield goed stand in de eerste meters. In de laatste 100 meter kwam de concurrentie echter dichterbij en wist ze net niet mee te strijden om het podium. Toch was ze tevreden met haar prestatie, die met 50,35 seconden ook sneller was dan haar tijd vorige week in Oslo, en haar vertrouwen geeft voor de komende wedstrijden.

De overwinning was voor Whittaker, die met een tijd van 49,78 seconden ruim voor Klaver finishte. Met deze prestatie bevestigt Klaver haar stijgende vorm, nadat ze vorige week in Oslo ook al een flinke verbetering liet zien. De focus ligt nu op het vasthouden van deze lijn richting de grote toernooien later dit seizoen.

Femke Bol en Nadine Visser sterk op de horden

Femke Bol liet eerder al zien in uitstekende vorm te verkeren. De Nederlandse topatlete won de 400 meter horden in een nieuw stadionrecord van 52,11 seconden. Met deze tijd verbeterde ze haar eigen stadionrecord uit 2022 en bevestigde ze haar dominantie in de Diamond League, waar ze sinds 2020 maar liefst 26 overwinningen op rij heeft behaald.

Op de 100 meter horden behaalde Nadine Visser een mooie derde plaats. De 30-jarige atlete uit Hoorn klokte een tijd van 12,49 seconden, net iets boven haar persoonlijke beste tijd. De overwinning ging naar de Amerikaanse Grace Stark, die met 12,33 net voor Ackera Nugent finishte, die slechts vier honderdsten later over de streep kwam.

Prioriteiten stellen: hoe Klaver sport en studie combineert

Klaver combineert haar drukke atletiekcarrière met het afronden van een studie Sportkunde. Ondanks de vele reizen en intensieve trainingen weet ze haar studie goed te plannen, iets wat voor haar essentieel is om gefocust te blijven. "Ik studeer dit jaar af en vind het belangrijk om iets naast de sport te hebben dat ik kan afronden en waar ik een goed gevoel van krijg. Dat hoort echt bij mij als atleet", zegt ze.

Daarnaast heeft Klaver geleerd beter naar haar lichaam te luisteren en rust te nemen wanneer nodig. Na periodes van oververmoeidheid en blessures heeft ze een balans gevonden tussen hard trainen en preventief herstel. "Mijn grootste les komt voort uit de keren dat ik geblesseerd of oververmoeid was. Daardoor kan ik nu makkelijker prioriteiten stellen en doe ik eerst wat ik moet doen, voordat ik aan leuke dingen toekom", legt de Nederlandse topatlete uit.