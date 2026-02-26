Jens van 't Wout was zonder twijfel dé shorttrackkoning van de Olympische Winterspelen in Milaan met drie gouden medailles en een bronzen plak. De shorttracker leek sindsdien dan ook op een roze wolk te leven, maar moest donderdag een bijzonder evenement aan zich voorbij laten gaan.

Van 't Wout was eerder deze week nog van de partij bij de officiële huldiging van de medaillewinnaars in Den Haag. Daar werd hij geridderd en mocht hij samen met de andere sporters een bezoek brengen aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.

Daarmee waren de huldigingen echter nog niet achter de rug, want donderdag werden de olympiërs nog eens in het zonnetje gezet in Heerenveen. Op de overvolle Oude Koemarkt hadden enkele duizenden mensen zich verzameld om de olympiërs te zien.

Op het podium verschenen onder meer olympisch kampioenen Femke Kok, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong, Jorrit Bergsma, Xandra Velzeboer en de mannen van de relay bij het shorttrack. Maar ook olympiërs die zonder medaille naar huis gingen, zoals de bobsleeërs en kunstrijdpaar Michel Tsiba en Daria Danilova waren aanwezig.

Tegenvaller voor Jens van 't Wout

Presentator Jeroen Stomphorst had tijdens de festiviteiten echter een vervelende boodschap voor het publiek. "Jens van 't Wout is ziek. Vanuit hier beterschap voor Jens, want hij moet nog naar een WK", vertelde hij.

Ondanks dat Jens en zijn broer Melle heel veel dingen samen doen, was de oudste Van 't Wout wel van de partij. Hij werd samen met Friso Emons, Itzhak de Laat en Teun Boer olympisch kampioen op de aflossing en greep op de 500 meter het zilver voor zijn broer.

'Vroegen ons af of hij een kater had'

Presentator Stomphorst kwam in het gesprek met Melle nog even terug op de ziekte van Jens. Daaruit bleek dat er wat twijfels waren over wat er met hem aan de hand is. "Wij vroegen ons af of hij gewoon een kater had of dat hij ziek is, maar hij is volgens mij wel echt ziek", vertelde Melle.

De shorttracker genoot ondanks het ontbreken van zijn broer wel van de huldiging: "Als ik deze mensen zie... Dat is niet normaal. Het is een heel mooi uitzicht."