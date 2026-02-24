De broers Jens en Melle van 't Wout kenden een Olympische Winterspelen uit een sprookje. Samen stonden ze tweemaal op het podium en gingen ze met het nodige eremetaal naar huis. Jens won drie keer goud en eenmaal brons, voor Melle bleef het bij één gouden en één zilver medaille. Maar wat is zo'n plak nu eigenlijk waard?

"Goud is zwaarder", merkt Melle op in een video van Vanuit 't Hart in Milaan Cortina. "Bronze is pretty light", zegt Jens vervolgens in het Engels over zijn medaille op de 500 meter. "Deze zijn vergelijkbaar", gaat hij verder, terwijl hij inmiddels de zilveren plak van zijn oudere broer in handen heeft. Kijkend naar de details klopt dat. De gouden medaille weegt 506 gram, terwijl de zilveren een gewicht van 500 gram heeft. Brons is het minst zwaar: 420 gram.

De twee blijken niet alleen goed te kunnen shorttracken (en wegen), maar ook verstand te hebben van de waarde van goud en zilver. "Dit is ongeveer 6 dollar waard", wijst hij naar het brons, dat gemaakt is van koper. "Deze (de gouden, red.) 2500 en deze (de zilveren, red.) 1400 dollar."

Jens van 't Wout 'verkoopt' olympische medaille

De broertjes Van 't Wout en degene die hen filmt zijn het er wel over eens: de bronzen medaille heeft een mooie kleur. "Niet dat je hem wil verkopen of zo", vertelt de cameravrouw. "Voor 7 euro mag je hem hebben", grapt Jens van 't Wout, tot groot gelach bij zijn broer Melle. Kijk dus niet raar op als je er eentje tegen komt op Marktplaats...

Samen goed voor zes medailles

Jens van 't Wout won in Milaan de 1000 en 1500 meter. Op de 500 meter stond hij voor het eerst op het podium met zijn broer Melle. De oudste van het stel pakte zilver, Jens moest het doen met brons. Later tijdens de Winterspelen knalden de twee ook nog eens naar de olympische titel op de aflossing.

Heel Nederland leefde intens mee met de twee en de overigens shorttrackers. De grote aandacht tijdens en na de Spelen hadden de broers niet kunnen voorzien in de aanloop naar het evenement. "We hebben er niet eens over nagedacht. We waren bezig met de races. Maar dat je hier nu komt en dat er zoveel aandacht is, dat had ik nooit verwacht", aldus Melle.

Dinsdagochtend mochten Jens en Melle samen met de andere olympische medaillewinnaars op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Het is wel spannend. Ik wil gewoon niets verkeerd doen, niets respectloos", spraken ze van te voren. "We moeten vandaag onze teamgenoot Xandra (Velzeboer) maar veel volgen, die is heel goed in dit soort dingen."