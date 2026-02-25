De Olympische Winterspelen waren heel speciaal voor de alteten van TeamNL en in het bijzonder voor Jens (24) en Melle (26) van 't Wout. De shorttrackbroertjes stonden samen op het podium op de 500 meter en wonnen goud op de aflossing. Na een hectische paar weken zijn ze weer terug in Nederland. Daar werden ze warm ontvangen.

In Milaan kwam een jeugdroom uit voor de broertjes, die een groot deel van hun leven doorbrachten in Canada. Na de hectische finale van de 500 meter stonden ze allebei op het podium; Melle met zilver en Jens met brons. "Het is zo speciaal dat we hier met z'n tweeën staan. Van kleins af aan wilden we samen naar de Spelen. 'Stel je voor dat we samen podium halen', zeiden we dan", glunderden ze na het speciale moment.

"De grootste droom was altijd samen een medaille pakken. Het maakte niet uit waar. Dat begon met een NK, al is het op de wereldbekers nog niet gelukt. Maar dat het op het grootste toernooi wel is gelukt, daar konden we alleen maar van dromen. Ongelofelijk."

Terugkomst in Nederland

Bij die ene keer samen op het podium in Milaan bleef het niet. Op de laatste shorttrackdag stond de aflossing op het progamma bij de mannen. De Van 't Woutjes schaatsten samen met Teun Boer en Friso Emons naar het goud. Daarmee werd Jens de succesvolste olympiër namens TeamNL de afgelopen Winterspelen: drie keer goud en eenmaal brons. Melle vertrok uit Italië met een gouden en zilveren medaille.

Maandag kwamen ze terug in Nederland, met de TeamNL-delegatie landden ze op Schiphol. Een dag later kregen de broers Van 't Wout een lintje op bezoek bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia. Ze werden ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "Dat we dat soort dingen samen mogen doen daarna, dat is de kers op de taart", spraken ze tegenover Sportnieuws.nl.

Na enorm geleefd te zijn kwamen de twee weer in hun woonplaats. Daar werden ze verrast door een enorm bord. Daarop stonden de twee broers als een soort tekenfiguurhelden afgebeeld met hun medailles. De tekst luidde: 'Gebroeders Van 't Wout pakken brons, zilver en GOUD! De buurt is trots'. Jens deelde er een foto van op zijn Instagram verhaal. 'Geweldig', zette hij erbij.