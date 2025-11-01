Frank Ilett, de Manchester United-fan die in oktober 2024 besloot zijn haar niet meer te knippen totdat Manchester United vijf zeges op rij zou boeken, is wederom ver verwijderd van een kappersbezoek. United won drie keer op rij in de Premier League, maar speelde zaterdag gelijk tegen Nottingham Forest (2-2).

Ongeveer een jaar geleden besloot Ilett zijn haar niet meer te knippen totdat zijn club vijf zeges op een rij zou boeken. Inmiddels heeft hij een behoorlijk afro. Het lukte de club dan ook ruim een jaar lang niet om Ilett te helpen aan een kappersbeurt. Afgelopen weken zagen de voortekenen er echter goed uit voor Ilett en de ploeg van Ruben Amorim. United boekte drie achtereenvolgende zeges en de schaar leek er dan ook bijna in te kunnen bij de Engelse fan.

Voorsprong uit handen gegeven

Het aanstaande kappersbezoek is inmiddels weer van de baan. United had nog maar twee achtereenvolgende zeges nodig, maar speelde zaterdag gelijk. The Red Devils kwamen in de eerste op 0-1 voorsprong dankzij Casemiro, maar gaven deze uit handen en kwamen niet verder dan 2-2. "Ik dacht echt dat we hem hadden", begint de teleurgestelde Ilett zijn video op Instagram na het gelijkspel.

Een kappersbezoek na dag 429?

"Ik ga niet liegen: ik voel me compleet gebroken na vandaag", vervolgt Ilett. "En natuurlijk heb ik al gekeken naar de mogelijke eerstvolgende datum voor knipbeurt. Om eerlijk te zijn ben ik daar best wel optimistisch over. De eerstvolgende datum dat het mogelijk zou kunnen zijn, is 8 december. Dat zou dan na de wedstrijd tussen Manchester United tegen Wolverhampton Wanderers zijn en dat is dag 429."

Doelman als kapper?

Doelman Senne Lammens gaf aan Ilett er zelfs bij te willen helpen zijn kapsel om te toveren in een frisse coupe nadat United eindelijk vijf duels op rij zal winnen. De eerstvolgende datum waarop dat dus zou kunnen gebeuren is dus 8 december aanstaande.

