Wat begon als een onschuldige grap, groeide uit tot een cultverhaal onder Manchester United-fans. Supporter Frank Ilett beloofde zijn haar pas te knippen als zijn club vijf wedstrijden op rij zou winnen. Dat was bijna vierhonderd dagen geleden. Maar na de zege op Liverpool gloort er eindelijk hoop, zelfs United-verdediger Diogo Dalot heeft lucht gekregen van de bijzondere weddenschap.

Na afloop van de 2-1-overwinning op Anfield - de eerste uitzege bij Liverpool sinds 2016 – werd Dalot gevraagd naar de fan die viral gaat met de steeds indrukwekkendere afro. De Portugese verdediger kon er wel om lachen. "We hopen dat we hem die knipbeurt kunnen geven", zei hij met een brede glimlach tegen DAZN. "Maar we moeten het stap voor stap doen, want dit is een zware competitie."

Van grapje tot viraal fenomeen

Ilett begon zijn haaravontuur in oktober vorig jaar, toen de frustratie bij de United-aanhang groot was. Onder Erik ten Hag liep het al niet meer, en ook na zijn vertrek bleven de resultaten uit. "Het leek me gewoon grappig", vertelde de wereldberoemde United-fan eerder bij Sky Sports. "Een manier om wat humor te brengen in al die ellende."

Maar zijn grap werd groter dan hij ooit had gedacht: zijn TikTok-kanaal groeide uit tot een hit, met honderdduizenden volgers die elke week checken of de tondeuse al kan worden klaargezet.

Amorim zet eindelijk stappen vooruit

Onder Ruben Amorim leek het aanvankelijk opnieuw mis te gaan. De Portugese opvolger van Ten Hag had moeite om het wankele elftal aan de praat te krijgen en kreeg in zijn eerste seizoen felle kritiek. Maar de laatste weken is er eindelijk schot in de zaak. United oogt fitter, scherper en vooral hechter. Met de zege op Liverpool als voorlopig hoogtepunt.

Zelfs de officiële clubaccounts doen mee aan de hernieuwde positiviteit: ze reageerden op een post van Ilett, waarin hij trots liet zien hoe lang zijn haar inmiddels is. "We hebben een bemoedigende update", grapte het United-account.

Nog drie zeges tot de knipbeurt van het jaar

De komende weken worden spannend. Met duels tegen Brighton, Nottingham Forest en Tottenham heeft United de kans om eindelijk aan die magische reeks van vijf overwinning op rij te komen. Mocht dat lukken, dan wacht Ilett na bijna 400 dagen niet alleen een frisse coupe, maar ook een moment om nooit te vergeten.

