Het begon als een grap, maar groeide uit tot een internetfenomeen in de voetbalwereld. Manchester United-fan Frank Ilett beloofde zijn haar pas te knippen als zijn club vijf wedstrijden op rij zou winnen. Inmiddels is hij 391 dagen verder, maar door de sterke vorm van United én doelman Senne Lammens lijkt de tondeuse weer binnen handbereik.

De 29-jarige Ilett werd vorig jaar een internetsensatie met zijn opmerkelijke weddenschap. Wat begon als een ludieke reactie op de sportieve malaise bij United, veranderde in een verhaal met honderdduizenden volgers. Na de recente overwinningen op Sunderland, Liverpool en Brighton is de bizarre uitdaging plots weer springlevend.

United-doelman geniet mee van internetgekte

"Het is grappig om te zien dat het echt een ding is bij de fans", vertelt Lammens in gesprek met Sporza over Ilet. “Ik kende het verhaal al voordat ik hier kwam. Hopelijk winnen we nog twee keer, zodat hij eindelijk zijn haar kan afdoen", blikt de Belg alvast vooruit op een mogelijke knipbeurt.

Lammens maakte begin oktober zijn debuut bij United en stond sindsdien drie keer onder de lat. Met drie zeges op rij lijkt hij onbedoeld de hoop van de internetheld nieuw leven in te blazen. Onder een Instagram-post van Sporza reageerde Ilett al enthousiast: "Drie keer gestart, drie keer gewonnen! Bedankt, Senne!"

'Ik wil wel helpen, maar weet niet of ik talent heb'

Of Lammens ook de eer krijgt om zelf de tondeuse te hanteren? "Ik wil daar gerust wel bij helpen", lacht hij. "Maar ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet niet of ik talent heb", geeft hij toe. In een eerder stadium sprak ook Diogo Dalot over de opvallende weddenschap. Na de zege op Liverpool zei de Portugese verdediger met een knipoog: “We hopen dat we hem die knipbeurt kunnen geven. Maar we moeten het stap voor stap doen, want dit is een zware competitie.”

United-fan houdt adem in voor beslissende weken

Ilett begon zijn haaravontuur in oktober vorig jaar, in een periode waarin de frustratie bij Manchester United-fans groot was. Onder Erik ten Hag liep het al niet meer, en ook na zijn vertrek bleven de resultaten uit. "Het leek me gewoon grappig", vertelde de inmiddels wereldberoemde fan eerder bij Sky Sports. "Een manier om wat humor te brengen in al die ellende."

De komende weken worden cruciaal voor zowel United als Ilett. Met uitwedstrijden tegen Nottingham Forest en Tottenham Hotspur ligt de druk hoog. Als de ploeg van Rúben Amorim beide duels weet te winnen, komt er na ruim een jaar eindelijk een einde aan Iletts opmerkelijke haarchallenge e1n mag de tondeuse eindelijk zijn werk doen. Maar bij de minste misstap kan het toch nog lang gaan duren voordat Ilet zijn haren mag afknippen.

